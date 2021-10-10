典亞藝博︱曹志豪觀銅鏡見正邪　張小踏新動畫「跨界」與古人合作

今屆《典亞藝博2021》（Fine Art Asia 2021）邀請參與NFT創作的合作伙伴，除了藝人馮盈盈外，還有香港漫畫家曹志豪（Jerry）和動畫師張小踏 （StepC），兩位插畫師首次推出NFT作品外，更「跨界」與古代藝術家合作，首次把古董元素結合創作，StepC更伙拍9位理工大學數碼媒體學生參加創作，帶領新秀們一同走入這個方興未艾的藝術新領域。

「這些古董都是古代藝術家的心血，我們沒可能認識他們，但這次創作又好像與他們合作做新作品，會代入去想他們當時想怎麼？」

Jerry和StepC不約而同講出同一觀點，認為這次NFT作品讓自己與古人神交，將古董虛擬化活現。

文、攝：賴家俊



虛擬化活現古董

漫畫家曹曹志豪（Jerry）及其NFT作品。(賴家俊 攝)

Jerry首個NFT作品「觀想」，以一面戰國晚期至西漢早期青銅三龍鏡為題材，製作兩幅各代表陰陽系列的插畫，分開實體版和NFT版本發售。該面青銅鏡鑄上在戰國至西漢時期南方楚地比較盛行的龍紋飾，詩人屈原在《涉江》中就曾說要「駕青虯兮，驂白螭，吾與重華遊兮瑤之圃」，反映了當時楚地人們對於龍的喜愛與偏愛，而鏡身並無任何銘文，龍紋飾激起了Jerry浮想聯翩。

「我半生都在畫漫畫，尤其主攻港漫武俠題材，在武俠漫畫中龍是重要元素，但想不到我心目中的龍和這面古鏡的龍不同，原來西方世界見到的龍，其形象在二千多年前中國已經出現。」

談起創作意念，Jerry憶述曾遇過以為自己正確而犧牲他人的考驗，差不多同時間亦遇上一次要違背良心，獲得巨大利益機會，面對這些道德考驗，啟發他思考人性，人生常遇到正反兩面拉力，就好像中國傳統陰陽學說：黑中有白、白中有黑，要懂得如何去做出平衡。這次以陰陽兩極為創作理念，更刻意幻想自己做壞事的樣子把它畫上作品中，紀錄這個自己討厭的樣子，製造平衡來制止自己想惡念。「我們每天生活也會照鏡，照鏡除了看到大致外觀外，若細心觀察，會見到因為開心或傷心等不同心神留在身上的微紋細節，照鏡某程度上回看自己人生。」

動畫師張小踏 （StepC），旁為創作主題明代紫檀流雲手枕。(賴家俊 攝)

同樣首次創作NFT的動畫師StepC，則選了大會建議的手枕為題材，她笑言初見這個「枕頭」時以為是嬰兒頭枕，後來才知道是中醫用的手枕，更是明代罕見的紫檀流雲手枕，這個微妙的發現觸發她創作了插畫和動畫兩個版本的「脈」。

「我平常也有看中醫，很驚訝醫師為你把脈，便可以很了解你身體狀涼，十分神奇，所以想把『血脈』這個元素加入作品中，一個人在對望自己，要經這個手枕去探索大家未知的事物。」

整個創作過程，StepC先以沿筆加水彩做出插畫草稿，再用電腦掃瞄成數碼圖像，發現效果未如理想，故重新再畫一幅數碼動態版本。數碼版本以動態形式呈現，手枕上的血脈會流通不斷微微晃動，其間會有些代表神秘力量的白光透出來，讓大家聯想對望的「自己」會看到怎麼？

打破市場限制讓藝術家面向全球

Jerry自言很喜歡探究新知識，深信每個市場都有其特質，各有擅長和限制，這次挑戰自己讓作品登錄NFT平台，因據悉這平台分開線上和線下擁有權，他想驗證自家作品在NFT市場是否有實物必要？他認為NFT是個很有潛力的市場，在傳統實物市場作品很難推到全世界，但作品一旦以NFT方式呈現，不論別人是否喜歡，卻打開了作品向全球展示的機會。

StepC表示這次是首次從一件物品出發才去製作另一件物品，是很難得的嘗試。她坦言答應大會合作之初並無想過作品怎去售賣，感謝大會幫她規劃銷售方式，讓她可專心創作。疫情下實體展場機會相對從前較少，把作品放上線上平台發售，既可擴闊銷售渠道，亦可讓更多人認識自己，這種全球推廣對缺乏知名度的新晉藝術家尤為重要。「很多藝術家未必懂得怎去推銷自己，甚至在會展設展，藝博會卻給予他們幫助走得更遠，預料新世代會更接受在線上買畫，會是大勢所趨。」

左起：參與是次典亞藝博NFT創作的兩位理工大學數媒體畢業生陳思明及蔡愷晴。(賴家俊 攝)

新媒體畢業生增加曝光機會

理工大學數碼媒體創作畢業生陳思明和蔡愷晴，是其中兩位隨老師StepC參加這次創作的學員，她們分別以銅鏡和手枕為題製作NFT版本動畫。兩位同學首次接觸古董，就這次創作深入蒐集器物資料，陳思明以銅鏡在古代有贈佳人寓意、和蔡愷晴以古代醫藥文化元素展開動畫故事理念。

對兩位出身數碼媒體創作學生而言，藝術展覽生態在改變中，NFT平台讓線上展或動態作品展變得更有可能發生。在傳統藝術展場，作品更重視觸感和臨場鑑賞，這氛圍讓動態媒體作品較少機會面向公眾，虛擬藝術平台打破了這些限制，讓觀賞者更集中在作品的構思上，增加藝術家和收藏者互動機會，讓藝術家更有機會給大眾認識。

【藝術家簡介】漫畫家曹志豪 （Jerry） 曾主編《玄天邪帝》、《邪神》、《神兵F》及《春秋戰雄》等經典漫畫作；動畫師張小踏（StepC）曾製作三套個人動畫短片，並參加逾80 多個國際影展，她憑作品《極夜》入圍今58屆金馬獎最佳動畫短片，方皓玟主唱的《漫漫碎》MV正是以《極夜》這齣動畫片段剪輯而成。



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【其他展覽作品】

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【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：典亞藝博2021 （Fine Art Asia 2021)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 3C

日期及時間：

2021年10月8至10日 (星期五至日)上午11時至下午7時

2021年10月11日 (星期一)上午11時至下午6時

費用：成人 120元/ 全日制學生及60歲以上長者 50元/12歲以下兒童由成人陪同下免費進場

