馮盈盈聯乘典亞博藝推NFT作品　讓藏家結合虛擬與實物多元體驗

藝員馮盈盈這次與大家傾下近年最新藝術風潮─ NFT（Non-Fungible Token）。盈盈將走出螢幕，跨界踩入藝術界最新領域NFT市場，於今年典亞博藝（Fine Art Asia，下文簡稱FAA）推出由她設計的水晶手鍊，更將發揮NFT平台優勢，買家不只單純購買藝術品，還會有更多在傳統收藏市場無法做到的收藏體驗，而整個系列其中一條對盈盈極具意義的手鍊亦將在FFA舉行拍賣，務求讓買家與創作者有更多藝術交流！

文、攝：賴家俊

圖：典亞博藝



馮盈盈首次踩入藝術收藏界，推出個人首飾品牌，並與典亞博藝合作讓有關飾品推出NFT藏品。（賴家俊 攝）

因疫情影響，盈盈也一如很多香港人一樣憧憬著通關後出埠遊玩的日子，可是疫情陰霾讓大家生活上多了各種限制和焦慮，然而在這段醞釀負能量和壓力的日子，盈盈從配帶水晶飾物而讓自己心靈平和，紓緩情緒，重拾治愈力量。「我希望能把這股正能量體驗宣揚開去讓多些人得到助益，於是選擇自己一直有興趣和認識的水晶工藝推出自家首飾品牌。」

這次盈盈與FAA合作推出的水晶手鍊一共三款共25條手鍊，三款手鍊各自代表不同的人生階段，從種子發芽、到花華綻放、最後結成美果，寓意一段完整的生命歷程。整個系列將以「晶．凝」命名。「晶」取自盈盈的英文名Crystal，「凝」則是「盈」的同音，除了昭示這是屬於盈盈自己的故事，讓大家看見一個不一樣的馮盈盈之外，亦以一顆晶石的凝結，點出生命之旅的主題。

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「年青人有想法只要肯踏出第一步，身邊會有好多人幫忙，總有方法可讓想法做到！」

本來設計25條實物手鍊項目，最終「FYY」（馮盈盈）與「NFT」這個看似毫無關係的聯結是怎樣誕生？盈盈指在一次拍攝機會初次接觸NFT並認識了FFA團隊成員，知道這新興市場具極大潛力。及後在FFA團隊支援下讓她的作品概念連結到NFT平台，有鑑於參與NFT收藏的收藏家都較易接受新事物，這也給予她信心作更多嶄新嘗試，團隊更設計一個專為盈盈與買家度身訂做的收藏過程，會相較於傳統一次過買賣有更多元體驗和交流。

「外國已有很多聯乘NFT案例，並有商業品牌嘗試將線上和線下結合，將虛擬概念變為專利實物。這次我也是多平台推廣作品，除了在NFT市場發表外更有實物銷售、展覽鑑賞和競價拍賣，亦會透過Smart Contracts（智能合約）讓NFT持有者專享獨家福利。」

盈盈展示一些她設計或收藏的水晶飾物。（賴家俊攝）

有別於大家常誤以為NFT藝術品只是單單買一件數碼圖像，NFT平台亦可讓收藏家比傳統收藏市場有更多元體驗。這次買家可以先用「以太幣」（ETH）在OpenSea NFT市場內購買「晶．凝」系列加密錢包，獲得盈盈手鍊概念草圖，這是等待實物揭盅的第一個收藏階段；在購入加密錢包後，買家便可憑此作VVIP門票於FAA展覽期間兌換實物手鍊。

「買家可以體驗作品不同階段創作過程，由最先虛擬概念，到最後實物誕生的過程。大家起初像抽『盲盒』的期待，到慢慢見到實物，再於會場與設計師交流。」盈盈表示將贈送更多神秘禮物予VVIP持票人士，他們可獲「Unlockable Content」（可解鎖內容），暫時可公布的如獨家看到作品創作過程紀錄片，得到盈盈親發的心意咭等等。

盈盈的水晶手鍊一共三款，《盈籽》和《春華》各12條手鍊將會在不同階段公開發售，唯獨第三款代表「結成美果」的《蕡蓁》手鍊只有1條，將會在十月初於線上平台競投拍賣，得主可在十月FAA會場兌換實物。

「最後一條手鍊我融入了古董元素，手鍊嵌入了我首個收藏的古董─宋代繩結形金吊飾─作點綴。這個小吊墜十分精緻，這個我十分喜愛的藏品是在一位專家朋友介紹下購入，繩結在古代有祈福祈願的含義，有祝福意味，我希望以此把我的祝福延續開去，亦讓作品寓意新舊交融。」

除了涉足設計外，盈盈亦是一名藝術收藏初哥，她較主力收藏本地年青藝術家作品，以支持本港藝壇。至於會否繼續投身設計創作，她笑言要看今次作品推出市場反應才再作打算，而她亦將會在十月八日至十一日假會展舉辦的典亞博藝會場介紹自己的NFT，與大家分享創作心得。

【「晶．凝」水晶手鍊推出時間】

20/9/2021 – 第一件NFT《盈籽》開賣（限量12個）

27/9/2021 - 第二件NFT《春華》開賣（限量12個）

4/10/2021 - 第三件NFT《蕡蓁》開始競投（限量1個）



場地：匯寶閣

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