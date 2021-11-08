胡適情人曹珮聲｜兩人同居是事實　傳言曾懷孕則要有根據

珍貴的影像，銘刻著永恆的戀情！在臉書上看到臉友馬先生談胡適與曹珮聲的一段情，這在我的書《何處尋你：胡適的戀人及友人》（印刻出版，2008）已詳細說過，在此不贅。然而有兩張照片卻是第一次見到，它們述說著一段難以忘懷的心曲！

文：蔡登山



照片之一是胡適與曹珮聲在煙霞洞所拍，2005年我曾經去拍攝胡適紀錄片，石洞有佛像，如今依然。

據汪靜之所言當時胡適是在煙霞洞之上租有房子，曹珮聲也常來。而照片背後有胡適寫「煙霞洞，十二、九、二七」是1923年9月27日她們同遊煙霞洞，查《胡適日記》當天有「傍晚與娟同下山，住湖濱旅館」，娟就是曹珮聲的小名，曹誠英，字珮聲。由誠英、珮聲而娟，就如同魯迅稱「廣平兄」、而「小白象」、「小刺蝟」，由其親暱程度，可見其感情發展已到熾熱的階段了。

蔡登山《何處尋你：胡適的戀人及友人》（印刻出版，2008）

胡曹下山住旅館是因為第二天，他們要應徐志摩之邀，同汪精衛、馬君武、任鴻雋、陳衡哲、朱經農等人去海寧觀錢塘潮，徐志摩還拍有諸人觀潮的表情，並在照片背後寫出不同的形容詞。

此照片收在晨光版的徐志摩《西湖記》，當時胡曹的婚外戀，其實這批朋友都知道的，尤其徐志摩《西湖記》的文章還有明顯的暗示，但因胡適極佳的人緣，因此都沒有人爆料，更沒有當今的所謂狗仔隊，因此也就瞞了好長一段時間，尤其元配江冬秀更在狀況外。

後來有學者認為是他發現的極大秘密，其實是不確的。至於有人說曹珮聲為胡適墮胎，這目前似無根據。雖然兩人同居過，但是否懷孕而墮胎，這要有根據，不能單憑想像。

照片之二是曹珮聲在幾天後，也就是同年十月一日送給胡適分別照。

曹珮聲在幾天後，也就是同年十月一日送給胡適分別照

胡適在照片上題了柳永的詞句「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」。因為此時他倆要分別了，而情何以堪！直教人生死相許！胡適日記寫著：「睡醒時，殘月在天！今當離別，月又來照我。自此一別，不知何日再能繼續這三個月的煙霞山月的神仙生活了！枕上看月徐徐移過屋角去，不禁黯然神傷！」曹胡的戀情，真教人「不思量，自難忘」，半世紀的情緣，一生的守候，往事歷歷，並不如煙！問天何必多情！

（本文轉載自作者Facebook帖文，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜蔡登山，早年在年代、春暉等電影公司從事西片發行，後來製作《作家身影》系列紀錄片，榮獲金鐘獎。現為兩岸著名文史作家 ，著作及主編作品近200餘種。



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