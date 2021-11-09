移加離港｜在加拿大沒有車還能夠生存嗎

來到加拿大之後，發覺身邊的朋友都有車，我的朋友都經常對我說汽車就是北美的必須品。

文：便當



老實說，來到加拿大之後覺得這麼真的很大，基本上就算行過兩條街都可以用上超過20到30分鐘。本身我剛剛來到加拿大的時候是住在一個交通比較方便的地方，基本就是整個城市的中心，那時候的我沒有感到有什麼困難，對用車需求沒有那麼大。可是我自從在上星期的時候已經搬到近郊的一個獨立屋，我發覺沒有車真的很難，加上天氣開始轉冷，接近下雪的時候，開始覺得需要購買一架二手車。

我所居住的多倫多位於安省，由於我沒有在香港考到車牌，我在這裏考了第一次的筆試之後，需要等待大概一年的時候才可以考路試，我們稱這叫G2牌，期間必須要等待一個冬天，對於我們需要上班的人來說，無疑是過巨大的挑戰。這裏的交通系統並不是像香港那樣發達，一班的巴士有可能在半個鐘後才有另一班。我每次上班都需要用到大概一小時的時候通勤，但有一半的時候都在等待下一班車來到，在這些時候，開始覺得沒有車真的不行。

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幸好我外出的機會不多，我是在家工作的人，每星期只需要回到一次辦公室，你平時如果外出遊玩都有朋友駕駛汽車接我，只是就很多時候，沒有自己的車都是一種煩惱。

我年紀尚輕，在加拿大越年輕的車輛保費會越貴，加上最近油價不斷上升，剛剛來到一個新地方，盡量都是要開源節流，只好在未來數年繼續努力儲錢，這些年一起搭巴士的日子，也許沒有車也可以生存？

（本文不代表藝文格物立場）

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