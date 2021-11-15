貝多芬｜疫情、命運、貝多芬｜林欣樂

一位參與《貝多芬鋼琴奏鳴曲全集》演出的樂手表示，戴上口罩彈琴有一個問題，當熱氣上升，霧化了眼鏡片時，哪個琴鍵是哪個音，多少有點靠估！（照片由香港電台提供）

貝多芬一生波節重重，想不到這命運延續到2020年 —— 他出生250週年。



隨著疫症爆發，世界各地準備就緒的慶祝活動大受影響。然而，大家似乎都很積極，一有機會，先前安排好的音樂會，無論是換人、縮小規模、以社交距離方式呈現，或改為網上演出，都一一推出。



結果，去年仍響起不少貝多芬的音樂；而由於有些節目須延期， 2021亦繼續是貝多芬年，好像「樂聖」連續兩天擺壽宴般，大家多吃一餐吧！莫非因為貝多芬當年頂著病苦，仍把一生奉獻給音樂，所以今天好心有好報？



文：林欣樂



香港電台第四台早有計劃為貝多芬32首奏鳴曲錄全集。話說，第四台節目總監蕭樹勝當年在外求學，連續多晚在電視上看巴倫邦演奏這套總長近10小時的作品，所以希望可趁貝多芬250，特別聯同港台電視部，製作一個聲畫俱備，Made in HK的版本。

香港演藝學院鋼琴系系主任郭嘉特教授（照片由香港電台提供）

香港演藝學院鋼琴系系主任郭嘉特教授（郭Sir）是「貝多芬鋼琴奏鳴曲全集」節目的靈魂人物。起初聽到港台這構思，他第一個反應是驚訝，接著是連串難題：有隨時候命的調音師嗎? 可長期佔用錄影場地 — 演藝音樂廳嗎？能找到32位演藝老師，校友及學生肯承受巨大壓力，在鏡頭和mic前背譜演奏嗎？又有誰願意彈吃力不討好的第29首？

想不到更大的難題，還在後頭。

《貝多芬鋼琴奏鳴曲全集》由香港電台第四台與香港演藝學院音樂學院聯合製作，薈萃32位鋼琴才俊，演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。相關電台節目於2021年12月1日至2022年1月1日，一連32日，下午1時15分，在香港電台第四台播出。



疫症一到，有樂手要更改回港機票、演藝學院有學生受感染須封院……隨著疫情變化，人腳亦不斷改動……

其實，就算沒有新冠，如何為32首曲配對32位鋼琴家是苦差。郭Sir採取了幾個原則：首先是最大公因數，每位鋼琴家提交可彈奏那幾首（其中一位鋼琴家願意彈任何一首），再作配對。第二是論資排輩，資歷高者優先選曲。

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今年4月及8月，疫情稍為緩和，兩輪錄音及錄影有驚無險，終告完成。有澳門的演奏者，在回港易「落閘」前，真的搭上尾班車來港；從德國回來的演奏者因飛機延誤，結果勉強趕及在錄影前一天從酒店「出關」。

郭Sir所關顧的還不只大家能否出台、彈甚麼、誰頂替誰……更主動聆聽大部份人演出，給予意見。背後工作雖然辛苦，但他很高興終於事成。回看，最難忘是要學習處理不同演奏者的情緒。人人都不同，有的彈完大汗淋漓，仍熱情高漲，有的面無表情，心事重重……

此外，郭Sir更負責邀請同學幫忙讀譜、為演奏者尋找適合的口罩（不會阻礙呼吸、沒有商標或條紋以至影響拍攝），甚至為製作團隊安排飯盒，難怪當被問及為何不參演其中一曲時，他只笑著說：「No！」

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不過，最終他都為節目錄奏主題音樂，其他人只在自己的集數中演出，我們卻每集都聽到他的美妙琴音，可能郭嘉特也延續了貝多芬好心有好報的命運呢？

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林欣樂為演藝行政人員，尤為醉心西洋古典音樂；曾任音樂雜誌編輯工作，並參與出版多本音樂書籍。

