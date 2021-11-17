M+藏品｜曾灶財門前曾有Yumiko殘影　竟收錄幾代人唱K記憶

位於M+地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，以藝術創作、平面設計、建築及流動影像的多項精選館藏，敘述香港故事。(作品由Red Dog Studios的Tim Wehrli捐助博物館購藏，2012年）

正值M+展品爭議不絕之際，有藝術愛好者同時是唱K愛好者發現，M+地下展館「香港：此地彼方」曾灶財展品，曾經出現在一支2006年發行的單曲MV裏，唱歌的人在曾灶財作品前跳舞，佈置者還在門前擺放幾張似乎是名畫的畫作，畫面有著強烈的後現代感。

歌曲是顯赫有名的《相對濕度》，由曾獲第25屆十大中文金曲銀禧至尊新人大獎的80後女歌手鄭希怡Yumiko獻唱，可說是香港近二十年最著名的舞曲，成就幾乎可以超越古天樂《今期流行》。

【M+開幕｜曾灶財，開門見｜M+速讀「香港：此地彼方」】

歌詞由陳少琪填寫，神曲由劉祖德創作。整首歌屬於一聽就整天都會loop的洗腦beat，尤其在I Love You Boyz惡搞《我我我我我有胸部》之後，此曲登上香港流行文化「癲」峰，並繼「中國風」之後正式在港開創「MK風」——在洪卓立被誤傳死訊前以《彌敦道》奠定的MK-Pop，Yumiko搶身眾歌手前表演「這才是MK」。

《相對濕度》歌詞



早知道你有法寶 背影都識跳舞 相對後 代價高

早知道你眼界好 我不懂怎細訴 講以後 又太早



你似偶像 不可愛上 只一眼便中槍

你會發亮 我但求逃避灼傷



我已察覺變化濕度 滴汗是特別訊號

我要兩腳退一步 但是並未做到



似聽到看到風暴 將於三秒後來到的倒數

一點一點增加濕度 滴汗是特別訊號



很心急想找出路 但是並未做到

似聽到看到海嘯 不需三秒便由旱土 改變做瀑布



須知道我血壓高 你不必把我抱 相對著 亦跌倒

將空氣控制更好 我很喜歡乾燥 當有霧 定更糟



在MV可見，Yumiko在這幅M+展品前勁歌熱舞，唱K者無意間看著視覺藝術文化頂峰唱著自己想唱的歌，可以理解為——殿堂級藝術品出現在流行曲MV似乎只會在香港發生，反映香港MV製作者有著高尚的藝術修養，堪比M+更早發現曾灶財有幾型？

（本文不代表藝文格物立場）