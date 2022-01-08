百人宴敬煙嘗蕉低俗照片曝光？網民：禮崩樂壞！

法國藝術家蘇文（Thomas Sauvin）從北京垃圾回收站逐年搶救而來的廢棄底片組成的影像資料庫，其中所整理的底片已多達 50 萬張。他試圖透過這些無名、廢棄的素人影像，發掘中國經歷的社會變化。全部照片皆來自「北京銀礦」計劃。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Until Death Do US Part》



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《Until Death Do US Part》關注香煙在中國婚宴上所扮演令人意想不到的角色。「敬煙」是中國婚宴上一個約定俗成的規矩，新娘子要給每一位到場的男士點煙，以示感謝。同時，新郎新娘會被要求完成一些粗糙卻也充滿想像力的「抽煙」遊戲。這個出版物即是向這個愛與死亡完美結合的傳統致敬。書本裝幀特別地印製成一比一大小的煙盒。由假雜誌於 2015 年出版，曾被 Photo-eye 和紐約時報等媒體列為年度攝影書。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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