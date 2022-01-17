移民加拿大｜節日來了商店關了第一個白色聖誕就這樣過了

終於在加拿大過人生第一個白色聖誕節。聖誕節是西方最重要的節日，重要程度媲美中國的農曆新年。這次是我人生第一次在歐美國家過的聖誕節，在未過之前，已經感到非常興奮，覺得在香港過的聖誕節，絕對沒有這裏過得這樣精彩。

文：便當



在加拿大的聖誕節，有許多傳統儀式，包括是每家每戶都會悉心在家外邊擺設聖誕裝飾，所以當我未來到加拿大嘅時候已經幻想這裏的聖誕節是如何渡過，可惜幻想與現實是有距離的。

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從踏入12月開始，整個月份都已經有聖誕氣氛，可是聽當地人說因為疫情的關係，聖誕節已經沒有往年那麼重的氣氛，聽說往年都會有許多的聖誕市集，電視都會播放去到的聖誕電影。但是初來乍到的我們，絕對看輕了這個西方國家最重要的節日，以及非常寒冷的天氣。

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聖誕節就是西方著重家庭團聚的節日，像我這些一個人獨身來到加拿大的人，只好與朋友共度佳節。在這個年尾的長假期，我們只能留在家裏渡過，外面下著白色的雪，提醒我們家庭團聚的重要。往年在香港的聖誕節，是接著冬至的日子，以前很習慣每年這個日子都可以跟家人在家中吃做冬飯，原來人在異鄉，才發現和家人吃飯才是最珍貴。現在只能和朋友過，希望從前可以珍惜和家人相處日子。而在香港的聖誕節，我和在香港朋友都會選擇到外面吃飯，珍惜這個與重要的人相聚的節日。

連超市都休息了

可是在聖誕節時，才發覺原來整個城市都在休息，連日常生活的超級市場都關閉放假，比起在香港的農曆新年，至少便利店和超級市場都會有特別的開放時間，這裏的店舖全都關店，好像生活完全停頓，幸好還有唐人餐館繼續開放，在整個聖誕節我一直都在吃中餐，聖誕的正日上到茶樓飲茶，雖然過這個節日格格不入，但是如此我也感到快樂，不過在外面下著雪，這是我在香港感受不到的氣氛和溫暖，也至少我現在也可以和今年才認識的朋友在這異國渡過一個全新體驗的聖誕節。

經歷過今次的聖誕節，吸收了慘痛的經驗，迫使我約定我的朋友和同屋，在下一次的聖誕，跟在香港的農曆新年般，一定要準備好過這個最重要的節日。至少要花心思預備好節日食物，不要貪方便好像香港這樣直接買現成的，這才是節日的意義。

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