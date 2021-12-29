移民加拿大｜工作節奏減慢　不習慣漫長的等待需要｜移加離港

多倫多的12月開始轉冷，街邊的聖誕裝飾開始轉為變多，飄雪開始變多。這是我人生第一次感受到白色聖誕。但是假期未開始，每天都要上班的我，工作好像永遠都做不完，可能在外國大家都是死線戰士，將所有工作都拉到年尾才完成。

文：便當



不知道是不是外國人的習慣，開始踏入12月接近聖誕節和新年的時候，所有人都開始步入了假期的心情，好像大家都沒有心情工作，所有的工作效率變得特別緩慢。我正在做一份網絡營銷的工作，但其他同事不是沒有上班正在休假，就是隔幾天才回覆電郵，同事很多時電郵回覆只向我回覆了聖誕快樂，但是事情還未解決好。

很多東西都是需要漫長的等待

老實說，很不習慣這裏的工作效率，特別是年終的時候很期望假期的到來，但是要完成的工作從來都未完成好，甚至我的上司竟然在月中開始要求我放假好好休息，而我真的很想上班，事情根本沒未做好，為什麼要等到下一年，看來要好好習慣加拿大的節奏。

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來到多倫多之後，很多東西都是需要漫長的等待，無論是申請電話銀行等等必需品，或者是醫療卡，都需要漫長的時間申請。好像等待就等於在加拿大必須擁有的生活態度。

有一樣事情是我到達加拿大五個月還沒有完成，就是申請信用卡。在香港，這是非常簡單的事，很容易在網上或者在大學的校舍內的宣傳展覽就可以直接申請到。可是在加拿大，我在10月時申請的信用卡，到現在也沒有成功申請。

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應該不是一間銀行的問題，好像所有銀行也是這樣，每天打上熱線，員工只會跟我說等待一個工作天，一個工作天後也沒有回覆，再打上去的時候也叫我繼續等待，我已經為了一張信用卡等待了漫長的日子，但我還沒有成功申請到第一張，而申請信用卡應該是其中一樣非常重要的事情，有一次我希望申請健身會籍，我只有銀行咭並沒有信用卡，已經未能申請到會籍。

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我每天打上去熱線都是不同人但一樣的噓寒問暖，例如天氣很好啊、聖誕快樂呀，再加上一句我很抱歉，好像他們沒有事情可以做得到，特別臨近聖誕節，我連打上熱線也需要等待超過一小時。來到加拿大英文能力未能進步，反而學懂了耐性，慢慢等可能就是在這個國度每日經歷的事情。

（本文不代表藝文格物立場）

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