確診者｜移民加拿大｜文青防疫與醫療考驗：不清零，可行嗎？

我的症狀其實很奇怪，我開始發病的時候有數個症狀，包括非常渴睡及頭痛，幾乎我在這幾天是不能下床，一天睡超過18個小時。在異鄉生病，簡直是一種折磨，開始掛念在香港的時候有親人可以照顧自己，現在只有自己才能照顧自己。 便當

臨近年尾，都是與親友相聚的日子。而在多倫多，每天疫情確診的人數不斷上升，可是節日還是要過。



文：便當



在去年12月中的時候，省政府突然推出限制，室內聚會限制10人以內，導致有很多活動需要變動，但是這是我們在加拿大過的第一個聖誕節，在聖誕節的正日及翌日，我在我家舉辦了數次的聖誕聚會。

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結果在12月27日，我們收到通知，數個有來到聚會的朋友檢驗過已經確診。而我之後都開始感到身體非常不適。其實在假期之後，安大略省的每日的確診個案已經接近2萬宗，而檢驗量已經達到上限，根本沒有可能可以有檢驗的機會。

我已經不需要確認自己有沒有確診，在不同的圈子已經有人檢驗過證實確診，而我跟他們都有緊密接觸過，所以在那時候我已經放棄檢驗自己有沒有確診的機會。

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我的症狀其實很奇怪，我開始發病的時候有數個症狀，包括非常渴睡及頭痛，在這幾天幾乎不能下床，一天睡超過18個小時。在異鄉生病，簡直是一種折磨，開始掛念在香港的時候有親人可以照顧自己，現在只有自己才能照顧自己。

幸好在幾天後，覺得自己已經康復了，而在一月頭的時候，安大略省已經宣布暫停所有堂食及室內娛樂措施，情況無疑等同在去年封城一樣。希望這次封城不會太耐，可以在一月尾前重新開放整個城市。

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