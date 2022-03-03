聲援烏克蘭人集會：加拿大現場｜移加離港

烏克蘭危機發生已經接近一個星期，每一日都有不同的新聞公佈最新的局勢，可能在香港的朋友未必會覺得這個事件你自己很近，但我位於的加拿大，並有相反的感受。有說，位於加拿大的烏克蘭人接近一百四十萬，是其中一個加拿大主要的種族，人數與在加拿大的華人並差不多。

文：便當



可能我們華人看其他西方的種族，其實分不太清楚，原因是大家都長着外國人的模樣，可能身邊並不常看見有烏克蘭人，但作為位於加拿大的大城市多倫多，總有一個烏克蘭人在身邊，可能是自己的同事，也可能是自己的鄰居。

集會現場（作者提供）

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加拿大是一個多種族的國家，除了烏克蘭人之外，更有俄羅斯族裔的群體，所以當發生了任何的國際大事，在不同的族裔的社區中總會有巨大的迴響。

由於我是就職於一間華人公司，身邊的同事主要是說廣東話的華人，對我來說並不是這麼近。但身邊的朋友很多在這裏住了數十年，總會認識一兩個俄羅斯裔或者是烏克蘭裔的朋友。聽他們說，他們的烏克蘭朋友有很多親戚都在烏克蘭，但是自己卻不能做到什麼。我對這些的經歷深感同情，因為這些事不但在新聞的片段看見，自己的圈子的親友卻正正發生這樣的悲劇。

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多倫多作為一個大城市，在普京宣戰時，幾乎每一天都有烏克蘭族裔的人舉行聲援行動。那時候你才發現，住在同一個城市，原來有這樣多的烏克蘭人。在過去的周末，多倫多和其他加拿大城市都有聲援烏克蘭的集會，我和數位來自香港的朋友都有參與。遊行和集會主要的群眾主要都是烏克蘭人及東歐其他國家的朋友，作為亞裔的面孔可能有點突出，始終這些遊行可能比較少其他族裔的朋友參加，但作為世界公民其中一員，希望可以直接出一分力，給烏克蘭朋友一點支持。有些在現場的烏克蘭朋友看見我們是來自香港，都給我們說了聲多謝，我也希望可以默默地支持他們。

集會現場（作者提供）

最近一星期我都一直留意推特的最新消息，不安的感覺一直存在，每天睡覺前都恐懼起床後世界卻變了樣，但比起我們 ，這些在我們同一個城市生活的烏克蘭人，他們卻在冒着自己的國家被摧毁的陰影及危機，自己遠在祖國親友生命安全。無論如何都好，祝願事件盡快和平落幕，世界早日和平。

（本文不代表藝文格物立場）