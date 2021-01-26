泳池少女水著照片如畫　結集空靈純淨凝結時空｜Maria Svarbova

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-01-26 00:00

擁有超高人氣的攝影師 Maria Svarbova 其首本攝影作品集《Swimming Pool》，一書收錄了最為著名的「In the Swimming Pool」系列作品。

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攝影師對公共泳池空間有著癡迷的愛慕情懷，透過尋找這些有趣的景點建構出她獨特的攝影風格。這些位於斯洛伐克，建造於蘇聯時期的老舊泳池，在她的鏡頭之下彷彿成為一個水上劇場；將過往的歷史痕跡參雜著現代意象，以全新的角度試圖改變每一個她所見的場景，藉由精心配置的氛圍與構圖，最終呈現出超現實甚至感到夢幻的景象。⠀

文：moom bookshop ｜ 圖：Maria Svarbova《Swimming Pool》

此書的影像中，人們雖然依偎著泳池，卻少去一切記憶中泳池該有的嬉鬧愉悅感。相對的，這些角色似乎凝結於封閉的時空之中，創造出的冷調情感，彷彿隔著一層薄膜，遙望著泳池裡靜止的冰水。以古樸優雅的顏色渲染、淬煉出一個夢境般的氛圍，展現出無比清澄的純淨，靜謐且空靈。

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這些令人感到嫻靜與舒緩的影像，透過視覺的表露展現出的一股沉默的張力，引發著我們深思當今生活中無法控制的快速節奏，進而沉醉於她所創建的夢幻之中。⠀

斯洛伐克攝影師 Maria Svarbova 生於 1988 年，儘管在學時攻讀考古學，但憑藉著對藝術的濃厚興趣而以攝影為媒介從事創作。

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自 2010 年起，她於國際上屢次獲得讚譽，不僅作品出現於各大雜誌刊物，更贏得 2016 International Photography Awards（國際攝影獎）與 2018 Hasselblad Masters 藝術類獎。她同時也承接商業委託，包含田馥甄的音樂專輯「日常（Day by Day）」的主視覺攝影也是出自於攝影師 Maria Svarbova 之手。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】

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