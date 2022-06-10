面對商品標準化和政府政策　百年老舖如何變通求存？︱開卷樂

很多老店已經無聲無息消失在歲月之中。偶有大眾關注，很多時也不過是結業一刻的最後餘暉，讀者觀眾認識老舖之時，卻也是老舖終結之日。在時代巨輪的高速輾壓下，有一班人希望將這些仍然存活的老店拍下來、寫下來，除了為老舖作宣傳，也志在透過一個個幾十年乃至過百年傳承的民間故事，讓人看到這座城市的深度。

文︰朱鳳翎︱原題：以紀錄承傳本土文化——香港老舖記錄冊



(圖片來源：香港老舖記錄冊/Facebook)

由網上印到紙上

《香港老舖記錄冊》成書前，早於2018年已在網上設立專頁，一幀又一幀老店的相片，一篇又一篇東主的訪問，讓大家細味着香港的前世今生。專頁發起人馬基諾自言，在2017年起，發現很多老字號結業，「當下有一個感覺就是自己應該了解多點，因為這些老舖是香港文化的載體，不如去多幾間舖頭，了解多一點，寫低一點紀錄。」一個衝動，開始了這個項目。馬基諾說，隨著他訪問了愈來愈多老店，「發現香港老字號文化底蘊真的很深，不自覺越寫越多，又想了解更多各行各業的老字號，但發現一人之力並不足夠，開始萌生想法不如找些人一起做。」於是他便組織了團隊，大家也是在公餘時間義務採訪撰文，其中一人便是本書另一位作者詹穎宜。

詹穎宜在大學修讀歷史，畢業後修讀建築文物保護碩士，她形容建築是物質文化，而老舖蘊含的傳統技藝和歷史故事是非物質文化，需要有人去做些事件才能被保存，將老店保留下來，亦令香港街景更豐富。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



(圖片來源：香港老舖記錄冊/Facebook)

記錄作為手段 協助老舖傳承

專頁開啟至今已發佈了五六十個故事，而《香港老舖記錄冊》一書則收錄了28篇老舖記錄，當中大部份店舖都開業逾半個世紀，甚至已有百年歷史。在訪問當中，他們有不少有趣的發現，例如傳統食店有自己的生態，當有人手空缺，他們不會登廣告公開招聘，而通常是以「人搭人」的方式找熟人來工作，這樣的方式會增加信任，讓老闆放心將手藝傳授，可能這種也是食店多年來能維持風味的原因。

除了食店之外，另一個老舖特別之處是，很多老店也提供客製服務，例如1885年開張的惠記珠寶，就提供客製飾物，能讓客戶訂製高質素的銀器；1898年開業的亞民興昌洋服店，這所百年老號至今從不外包製作，工藝水平也屬最高標準。這些高水準的客製產品，與現在以大中細碼劃分的標準化商品相反，他們的傳統手藝也值得傳承下去。馬基諾說，「很多老字號比較低調，沒有特別宣傳方式，所以知名度會比較局限，希望給多點人知道洋服店的特別之處、當中的歷史和手藝都值得欣賞。」

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有些老店在時代巨輪下被淘汰，有些傳統工藝則因政府政策而無法保持原貌，例如大澳的鹹蝦醬，因為近年政府禁止拖網捕魚，讓漁民不能以從前的方式捕捉銀蝦，現在都從中國大陸取貨，不能即捕即製，鮮味也不得不打了折扣。

馬基諾形容，很多人對香港了解很片面，以為香港很細，沒什麼給遊客看，但他們沒有了解香港的深度，其實各行各業蘊藏很多深層的香港文化，值得我們挖掘。「在了解老舖的過程中，覺得香港文化是這麼燦爛和有深度，對這個地方的鍾愛也愈來愈深。」

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）