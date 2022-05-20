文學獎得主疫下專心創作　貼地小說寫基層港人掙扎生活︱開卷樂

這個書名聽起來可能會讓人想到手工藝和美勞教學書，然而這是一本書寫不同階層人士在生活中掙扎的小說集。雖然名字有點輕快，然而一瞥《紙黏土》的紫色封面，幾個蒙太奇感覺的長長人影，便能感到作品沉重的格調。「書名的設置本身也有很多的糾結，因為書名基本上代表一切，有很大象徵含意。」作者吳俊賢說。他起初把小說集命名為《失根的殘紅》，取自兩個短篇小說《根》與《殘紅》的名字，後來編輯認為名字有點「老土」，細想之後，便起名為《紙黏土》。紙黏土本身是很便宜的物質，代表著基層，作者希望書本能打入校園，因此用一個學生可能熟悉且有共鳴的意象，二來是考慮到這本書是小說集，創作過程就像把想像和經驗揉成文字；而「紙」代表書寫，「黏土」則有貼地的意思。

文：朱鳳翎︱原題：把卑微的生活揉成故事——《紙黏土》吳俊賢



《紙黏土》這個書名聽起來可能會讓人想到手工藝和美勞教學書，然而這是一本書寫不同階層人士在生活中掙扎的小說集。(資料圖片)

文學獎常客的第一本作品集

雖然《紙黏土》是作者第一本作品集，然而青年作家吳俊賢這個名字，在文學界卻一點都不陌生，因為他在2020年的中文文學創作獎，在散文組、小說組和新詩組都獲得三甲獎項，成為文壇一時佳話，更被戲稱為「獎金獵人」。吳俊賢說，其實這也是機緣巧合，從小到大他也很喜歡文字創作，連同學們會敷衍了事的週記，他也會認真對待，當作是盡訴心中情的出口。他說當時的文章以直抒胸臆為主，但當他把文章投稿到不同地方時，卻常常石沉大海。有文壇前輩提醒他，喜歡一個東西不能只憑一腔熱血，也要有成績、有人認同才行。出於自尊心以及「希望被人看見」的心情，他便開始專心鑽研寫作。後來疫情來襲，身為自由身學校導師的他沒有工作，便專心參加文學獎，結果也真的交出了一張亮麗的成績表。而《紙黏土》中的小說，也集成了他多年來參加不同文學比賽的參賽作品，小說集的出版，可說是獲獎以後的另一個里程碑。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



把生活經驗揉成小說

在多篇小說中，可以見到一些人物原型，他們都是在人與人關係中格格不入的父親型角度，或是鬱鬱不得志的中年男人，作品呈現出這些男性角色，面對比他們知識水平更高的晚輩時的自卑和屈服。作者說，這個題材與自己的生活經驗有關，因為生活有不少忘年之交，例如是樓下的保安員、酒樓部長等，他們已有一些年紀，卻對自己的生活不太滿意，甚至大半生都未能活出真正的自己。吳俊賢有點同情他們，也反思香港這個知識型社會，人人仰望高處，卻忘記了向下望，關心社會上最低層的人。

小說集大多數作品以男性角度敍述，然而在《殘紅》一篇卻以女性角度出發，主角是一位在重男輕女家庭成長的女子。原來作者平日很喜歡打麻雀，「殘紅」暗指麻雀術語中的「爛花」，即是在錯的位置拿到不屬於你的東西，充滿了象徵符號。

【延伸閱讀：讓時間永留情感與回憶 鐘錶收藏家細數三十年珍藏冷知識︱開卷樂】

各篇小說有不同的人物和場景，歸一的主題就是「貼地」。吳俊賢希望作品能「飛入尋常百姓家」，讓一些生活中被忽視的小人物的故事被人聽見，他也「希望鼓勵平時不接觸文字的朋友閱讀，也會送給那些忘年的朋友，讓他們知道自己的故事有人關注。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）