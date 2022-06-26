余秀華訪談錄 | 那些勵志書裡的故事 大概不止一種層次｜王璞

有一次被邀參加一個中學生讀書活動，活動中有個程序是与一組十多歲的少年就讀書問題對話。為了了解他們讀書的愛好，我請他們各說一本自己讀過的書。

文：王璞 ｜ 原題：由勵志書談起



結果我發現,其中一大半同學說的那本書是勵志書。書中講的都是傷殘者或是遭難者在逆境中求生存、奮發向上的故事。

問他們為何愛看這類書,七七八八的回答大致可以歸結為一點:看到世界上原來還有比自己更慘的人,就會珍惜自己眼前的生活。

我笑道：「如果是這樣，那還不如去看《悲慘世界》或是《霧都孤兒》。」

圖片來源：Rey Seven /Unsplash

其實我當時很想跟他們說，我若是那些勵志書的作者，會為自己的書只獲得這麼一種層次的理解悲哀。可是想到活動的主題是勵志，便也說些勵志的話了事。

那日在网上看到腦癱女詩人余秀華的訪談錄。央視記者封她為勵志標兵，請她談談勵志的心得體會時，她以她那百無禁忌的語言風格一句話就把採訪者懟了回去：「我勵志個屁呀！全是我那二十年苦難的婚姻把我逼到了絕路。」

余秀華在2018年台北亞洲詩歌節。（YouTube「詩的復興」）

真有一種痛快淋漓的感覺。

那些把她抬出來的人，原是想把她當成新時期的學習好榜樣，讓她說一些「艱苦奮鬥鬥志昂」的事跡的，不料這位將詩歌充當一根柺杖在這搖搖晃晃的世界上掙扎求存的女子，全不把世俗的規章條例當回事，端的是我手寫我心，嘻笑怒罵皆成文章。想想看，一個宣稱要「穿過大半個中國來睡你」的女子，甚麼話說不出來呀。而且是用詩的語言說：

「我的身體里全是眼淚/一碰就是一個太平洋。⋯⋯甚麼名譽，甚麼才華/這些不過是為遇見你/獨一無二的你，無人替代的你/自私自利的你，/操你大爺的你/我愛錯也愛對的唯一的你。」。



自然會惹惱了些主流正統之人，把她的詩嘰為蕩婦體，她立馬回懟過去：「我想我就是蕩婦，怎麼着啦！」

跟王朔的「我是流氓我怕誰」簡直絕配。在這個流氓和蕩婦橫行的世界，君子和淑女沒有市場。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）