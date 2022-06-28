第16屆鮮浪潮電影節獎項揭盅　《呼～》捕捉港人離散情獲年度大獎

第十六屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎典禮已於6月25日晚上圓滿結束，頒發「特別表揚」、「最佳攝影」、「最佳編劇」、「最佳導演」及「鮮浪潮大獎」予參與「本地競賽」的年輕電影創作人才及其優秀作品，以示表揚及鼓勵。早前未獲發准映證而取消放映，以失蹤少女「燕琳」為背景的《Time, and Time Again》，連同另外兩部作品入圍「特別表揚」。而捕捉港人當下離散之情，邵知恩執導的《呼～》，則獲「鮮浪潮大獎」和「最佳編劇」兩個獎項。

第16屆鮮浪潮短片電影節得獎者合照。

今屆得獎名單及評審評語如下：

特別表揚

作品︰《Time, and Time Again》

得獎者︰王彥博

評審評語：一個封閉的空間，一個沒有顏色的夜晚，一個在黑暗中徘徊的獨行者，一個夢魘般的故事。編導王彥博借用黑色電影、懸疑電影、恐怖電影、藝術電影等類型來講述一個既獨特又讓人不安的故事，黑白攝影令人留下深刻印象，但更讓人感動是畫面背後的隱喻。



特別表揚

作品︰《防止自殺手冊》

得獎者︰王嘉諾

評審評語：王嘉諾導演精心佈局、拼圖式地還原女中學生跳樓自殺真相，巧妙使用偽紀錄片拍攝手法，令看似散亂的回憶線索有如編織蜘蛛網般逐步成形，與官方記憶在形式和內容上互文對應。單獨成章的追憶蒙太奇段落輕盈捕捉到青春姿態和大自然渾然一體，盡顯動人與感傷。



特別表揚

作品︰《36649》

得獎者︰李文浚

評審評語：結構完整，敘事清晰，細節豐富，對白有佳句。



最佳攝影

得奬作品︰《林中無廬》

得獎者︰翁子康

評審評語：這是一部用影像說話的作品，攝影像是穿越潛意識的眼睛，凝視着山林間的光影、深夜的野火與無言的夢境，優美而深邃。飽含詩意的影像撐起了這部寡言的電影，也說明了純粹的影像可以超越戲劇與言詞，達成共鳴。



最佳編劇

得奬作品︰《呼～》

得獎者︰邵知恩

評審評語：劇本扎實，對白簡潔而有力。場景設定生活化又有趣，特別是僱主到訪祟拜既寫實又浪漫，有轉化情緒的功能。人物處理有浪漫化的部分，但成功把主題推向更宏大的視野。



最佳導演

得奬作品︰《林中無廬》

得獎者︰何樂怡

評審評語：導演勇於挑戰觀眾的慣性，往戲劇的反面前進，以充滿自信的電影語言處理人人可見、卻不一定可說的現實。惑人的影像，細緻的聲響，片段的情節，低限的敘事，將迫害與逃亡的故事轉化為一則虛實交錯的森林影像詩，看似抽離，實則貼近。



鮮浪潮大獎

得奬作品︰《呼～》

得獎者︰邵知恩

評審評語：《呼～》捕捉了香港當下的離散之情，突出變幻的環境、未能適應的人情，然而編導選擇了克制而淡然的調度，更能彰顯一份深厚的感情和不捨。最可貴的是影片沒有受限於香港人的議題，而是從離鄉別井的菲律賓女傭的角度去書寫共同的感悟，稍稍療慰時代的傷口。



得奬短片將會於七月再次在「鮮浪潮得奬短片巡禮」放映，詳情請查閱官方網頁。