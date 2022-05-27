香港新晉導演電影《金刀女俠》　向昔日邵氏武俠片致敬︱鮮浪潮

上個月武打影星王羽離世，這位與張徹齊名的邵氏武俠年代領軍人物，一同締造了風靡六七十年代充滿剛陽味的新武俠風潮。邵氏武俠美學歷久常新，雖然以今人眼光看來有點Cult的味道，但至今仍啟發很多電影創作人。香港新晉導演葉鵬海，最新短片作品《金刀女俠》便向昔日邵氏武俠年代致敬，並將於今屆鮮浪潮短片電影節中亮相。



《金刀女俠》看預告片的古裝造型、影像用色和浮誇的演員演出，看似有點惡搞昔日武俠片意味，導演葉鵬海表示作品刻意要捕捉那年代帶點「Cult Cult」地的一面，但因為故事將是時空交錯，武俠片只佔三分一情節，觀眾對比時裝部份的內容，將會有更鮮明的對比體驗。

故事大綱︱到底念念不忘，是否必有迴響？武打明星王載紅極一時，膽大心雄的他籌劃自編自導，起用妻子美鳳拍攝新穎破格的《金刀女俠》，這決定卻將令他抱憾一生。多年之後，年邁失智的王載被老人院拒收，與他交惡的兒子國豪滿不情願地把他接回；老王載以為自己還在黃金歲月，滿口都是關於《金刀女俠》的豪言壯語。電影戲仿七十年代邵氏武俠片的視覺風格，運用舊年代銀幕裡外的恩怨情仇，墊托起如今父子的嫌隙與諒解。時空交錯，虛實夾纏，浪漫驚險的武俠江湖與難堪的世俗家庭事互相對照，寫出兩代之間的難解親情。



俠以武於亂世捍衛權利

自小迷上各式荷里活類型片的葉鵬海，近年迷上香港邵氏年代的武俠片，一睇上癮，尤其受王羽主演的《獨臂刀》啟發，之後追看了他《獨臂拳王》系列和《龍虎鬥》。「李小龍是香港武打片分野，之前張徹的動作片設計看上去較似雜耍，現在看來有點Cult Cult地，是另一種味道。」他提及邵氏武俠年代的世界觀，與西方西部牛仔片的世界觀十分類似，都是講述在某處遍遠地方法令不行，有一群人控制著這個社區，俠以武維持他心中的秩序。「我們說張徹和王羽的武俠片主角好正氣又不是，他們電影中的主角可能純粹以執仇為動機，在無法治的地方捍衛自己的權利，抱打不平。」

當年武俠片的演法，放在當代未必適用，但為了重現那時作品的韻味，導演刻意要演員「精神分裂式」演繹，讓一眾工作人員十分難忘。「好似當年演死要專登碌多兩下先死，讀對白配音和演員口形又好像不太夾。我們專誠請了香港的專業國語配音團隊為古裝劇部份配音，要演員拍時講廣東話，但配音是普通話，要刻意看上去唔夾口形。」

葉鵬海希望讓觀眾能從《金刀女俠》感到昔日武俠片的魅力，而武俠美學以外，他也希望從一代大俠退下影星光環的故事帶出一段父子情。「每個人生活都有自己一面，人與人有啲關係係好疏遠，未必能好好解脫；生活本身沒有大和解，男主角慢慢理解多了父親後生一面，父子間又多了重理解。」

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今次作品請來了曾擔任電影《一秒拳王》和劇集《打天下》動作指導梁博恩擔任武指。他表示收到刻本後和導演一同研究了很多邵氏相關作品。他表示當年會係斷手插住刀繼續打，完全跟足可能會極Cult，所以也會取平衡點，尤其跟返招式。「那年代的招式似國術打法，五六招一個鏡頭，節奏唔算快，相比依家武俠片偏向打招式而不是打花巧，好像是你一劈我一擋，你刺我便用劍格開之類。」

電影海報由無紙用工作室林嘉恆操刀，重現七十年代電影海報美學。（無紙用工作室）

導演簡介︱葉鵬海 Victor，自小沉迷觀看各種類型電影，大學修讀電影。畢業後開始執導廣告及劇情短片。



演員：陳湛文、岑樂怡、冼康正

【放映詳情】

電影名稱：《金刀女俠》

放映日期、時間及地點：

19.6 | 21:35 | 百老匯電影中心

25.6 | 12:00 | 百老匯電影中心

16.7 | 17:10 | 高先電影院

單元主題「付出才有愛」（16th Fresh Wave）將於106 分鐘放映四部短片作品，包括《金刀女俠》、《毋忘她》、《溝仔戰衣》和《愛的輪候碼》。

（購票詳情說參閱「鮮浪潮」官方網站。）

