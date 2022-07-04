香港故宮︱乾隆如何偵破《洛神賦圖》非顧愷之真跡？︱阿難專欄

香港故宮館昨天開幕，多件重量級北京故館博物院展品來港，書畫方面最出名的莫過於成畫於北宋末年，傳顧愷之（346-407）《洛神賦圖》摹本。



(北京故宮博物院)

現傳中國最早三幅卷軸畫都與顧愷之有關，全都以女性為題材，它們分別是藏於大英博物館的《女史箴圖》、故宮藏的《列女仁智圖》和《洛神賦圖》。單是《洛神賦圖》便有北京故宮博物院和海外多個藏本，這些版本中又以北京故宮藏本為最好，成畫年代亦較早（北宋）。

北京的藏本按乾隆皇帝說法又有三個版本（又稱北京甲本、北京乙本和北京丙本）：甲本縱27厘米、橫 572.8 厘米，是乾隆最先收藏到的絹本設⾊手卷，畫⾯的後⾯有署名趙孟頫抄寫曹植《洛神賦。並序》，乾隆一度以為是東晉顧愷之真跡，但後來鑑定它不論是圖畫和抄寫的《洛神賦。並序》，都不是顧愷之和趙孟頫真跡（詳下文）。雖然乾隆帝認為該畫的圖⽂皆⾮真跡，但也認為該圖字畫俱佳，畫的仿畫時期也在隋、唐之上，是內府所收三卷《洛神賦圖》最好的，於是親筆品定它為「洛神賦圖第⼀卷」（其餘兩版分別有乾隆親書「洛神賦圖第⼆卷」、「洛神賦圖第⼆卷」），這個第一卷亦是這次香港故宮館展出的版本。

雖然有不少學者據考古出土的南北朝文物和壁畫互證，認為這個甲本所繪事物形制，多是南北朝的內容，因此認為它所臨摹的原本也非顧愷之真跡，但從畫中出現相傳顧愷之善用的「高古游絲描」筆法，相信與東晉的畫本有一定繼承關係。

(北京故宮博物院)

「詩畫換位」繪畫風格

觀看不同的洛神賦版本，會發現有不同的趣味。對比北京甲本與藏於遼寧省博物館成畫於南宋高宗年間的藏本（遼寧本），我們發現除了畫中事物制式不同外，畫中是否賦文也是一個極大分別。《洛神賦圖》源自曹植文學名篇《洛神賦》，此賦有不少形容美人的詞句，例如「翩若驚鴻，婉若游龍」、「穠纖得衷，修短合度」，意念極其抽象，其實很難以圖像表達，所以遼寧本的畫師索性將這些高難度的修飾詞原文寫於畫上，美其名是文字和圖像互補，但其實也彌補了圖像的不足 ── 極困難把一些極抽象的概念畫出來（見下圖顧愷之《女史箴圖》，可能顧愷之《洛神賦圖》真跡也是圖文並茂）；可對比北京甲本，後者卻是不書賦文，取而代之是將各個人物活動的場景間距離拉近，添加了更多山石樹木，以填補原本可用於寫賦文的地方。

據國立台灣大學藝術史研究所教授陳葆真的觀點，像北京甲本這種把改編自文學作品的圖畫，排除文字而單以圖像來表現故事的繪畫方式，正符合北宋末年「詩畫換位」的繪畫風格。他指出宋徽宗年間大興書畫教育，他所設的畫院便是以詩句考選畫學生的文化背景，在這種新興美學風潮中，畫家會直接將詩句轉譯為圖畫，使圖像在表意上獨立自足，而排除藉詩文作為旁白解說的傳統手法。

大家可以看看下面一幅大英博物館藏的（傳）顧愷之《女史箴圖》，原文說「人咸知修其容，而莫知飾其性； 性之不飾，或愆禮正； 斧之藻之，克念作聖。」原意指女性應該修品德而不應注重儀容，但畫師最後也只能畫女子在梳妝照鏡，不看賦文便不能稽考畫作原意，可見不賦文而繪畫道德等抽象概念更考畫師的功力。

據乾隆研究心得再摹《洛神賦圖》

再看乾隆於遼寧本上的題詩（1786年），又知道乾隆一度誤以為北京甲本是顧愷之真跡：

「舊卷辛（1741）年題句，本以為長康（顧愷之）真跡。及已巳（1749）年，復加審定且以內府藏愷之女史箴比較，其神味渾穆筆趣殊異，然此雖非顧畫，要為宋以前名手無礙。」

在北京甲本的前隔水處乾隆曾於辛酉（1741）年書五言詩並識（下圖），將甲本視為顧愷之真跡，但當他在1745年獲得《女史箴圖》後，旋即以此為顧愷之筆墨風格重要參考依據，對比二畫後在已巳（1749）年得出北京甲本非顧愷之真跡之論，並將有關研究心得寫於稍晚藏入內府的遼寧本上。後來乾隆在深入研究了《洛神賦圖》的版本後，傳旨宮廷畫師丁觀鵬按他的鑑賞意見和古典圖式起稿，丁在以傳統畫技同時融入皇帝認可的「西法」畫技下，在1754年繪畫了《摹顧愷之洛神賦圖》（現為台灣國立故宮博物院藏品）。

(北京故宮博物院)

《洛神賦圖》開創了卷軸畫的形制先河，它與兩漢畫像磚的敍事方法有極大不同，打破兩漢以來限於女性規訓的繪畫題材，開始有以男女間言情的內容出現，我們下期再談這個題目。

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教學活動建議：

1. 選一個形容詞，畫成一幅圖，同學報告說明構思心得，圖像如何帶出訊息。

2. 找出10個形容女子美貌的四字成語。



作者簡介︱阿難，前教育工作者，參研佛學，迷於觀器，喜歡從古物中看趣味。



（專欄「阿難說器」每雙周刊出，圖由作者提供，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）