香港故宮館展米芾《研山銘》　與李後主文創產品有關｜阿難專欄

香港故宮館剛發布了開館後首批展出的國家一級珍寶文物，筆者最初猜想會否展出乾隆「三希堂」的晉代王珣《伯遠帖》和王獻之《中秋帖》，因為這兩篇現存最古老的書法名帖，1949年建國後由國家政府經香港的古董商購回藏於北京故宮館，讓國寶與香港的連繫別具象徵意義，可是這次香港故宮館開館首展仍未能見到這兩幅作品。而在館方公布將會展出的書畫作品中，米芾的《研山銘》別具有趣故事，作為本專欄開篇，筆者想與大家談談。



米芾是與蘇東坡、黃庭堅和蔡襄齊名的「宋四家」，是宋代書法界代表，在其《研山銘》內的印章和題跋可見，由米芾子米友仁開始，之後曾經米芾外甥金代王庭筠、兩宋內府、權臣賈似道，元代名收藏家柯九思、清代于騰、周于禮和近代日本犬養毅等人收藏或評鑑，可謂傳承有序，收藏系譜可考，但不知為何上世紀20年代流落日本，被日本的博物館收藏。

時至2002年，博物館因財困而拍賣《研山銘》，最終由國家文物局委託其他單位購入。但古董界的朋友也會明白，一旦文物突然由海外回流，尤其來自對中國文化有深入研究的日本，對其真偽便要多加警惕。所以當年此帖回歸祖國，有人質疑其真偽，但經國家頂級專家鑑定，可以較肯定帖中書法部份為米芾真跡無疑。

米芾《研山銘》

卷首題字日本首相死於兵變

行書《研山銘》，又稱《研山銘帖》，絹本手卷，縱36厘米，橫138厘米，39字，現藏北京故宮博物院。《研山銘》內容特別之處，是「研山」並不是一座真實山名，而是源自米芾對一件文具奇幻的想像之旅，而這又牽涉到南唐文藝皇帝李後主李煜。

「研山」本來是南唐李後主李煜珍藏其中一座天然生成，如群山聳立的硯台。相傳李煜收藏了兩個山形的靈壁石，靈壁石為中國四大名石之首，與太湖石、昆石和英石齊名，李煜對其愛不釋手，可惜此人治國不善，亡國後「研山」輾轉流落米芾手上，成為他摯愛的文房藏品，有傳他要抱著研山才能入睡。而米芾在39字銘文中，把他欣賞研山的心得幻化成奇幻之旅，將原來用在刻在真實名山大川的「山川銘」寫成字帖《研山銘》，將這硯台喻其為崑崙巍峨群峰，他又把儲墨的水槽在反光時的顏色寫成五色神光，極具想像力。

《研山銘》開篇首四個大題字「鳶飛魚躍」出自《詩經》，為「木堂老人毅」題，此「毅」即日本第29任首相犬養毅（1855-1932），他在任內不承認軍部侵華建立的偽滿洲國，打算將中國東北名義上交還國民政府以換取治權，最終因其對華政策惹軍方少壯派不滿，1932年軍人兵變襲擊首相官邸（史稱「五一五事件」），將他亂槍打死，享年77歲。

（圖片臨摹自《研山銘》第二段繪制的《研山圖》，原圖上有篆書題款為：「寶晉齋研山圖不假雕飾，渾然天成。」）

李後主原創中國第一紙

《研山銘》第一段所用的紙，是北宋時已極為罕有的李後主文創產品「澄心堂紙」。相傳此紙是中國史上最佳的紙，以膚卵如膜，細薄光潤見稱，米芾曾在其《書史》中談過其對紙張的研究心得，比較各種紙張的特性，曾考據澄心堂紙並非來自單一產地，解開北宋時文人對該紙產地來源的爭論之謎，他又提到該紙應如何應用於裝裱，可見他對澄心堂紙極有研究，是專家中的專家。

澄心堂紙早在北宋已失傳其製作方法，因此在宋初已被文人視為瑰寶珍藏惜用。北宋時梅堯臣把他有的澄心堂紙送給製墨大師潘谷（其制墨為宋徽宗收入內府皇室御用），潘谷後來稱解破製成方法，成功仿製澄心堂紙，但據收到這批仿製紙作回禮的梅堯臣用後評價，似乎這個高仿品與原品仍存在質量差距。

教學活動建議：

1. 「銘」是怎麼文體？ 古人愛在實物或名山刻「銘」，為何當代不可？

2. 讓同學選一件他最鍾愛的收藏品，幻想其成自然風景，自己變成小矮人遊歷其中，寫成短篇作文。



作者簡介︱阿難，前教育工作者，參研佛學，迷於觀器，喜歡從古物中看趣味。



（專欄「阿難說器」每雙周刊出，封面圖由作者提供，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）