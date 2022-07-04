倪匡逝世｜盤點五本衛斯理第一代小說　封面為漫畫家王司馬遺作

作家沈西城日前（3日）在Facebook表示著名科幻作家、劇作家、評論家倪匡於當日下午離世，享年八十七歲。其中「衛斯理」系列是他最著名的作品之一，衛斯理系列現共有161個故事，合計156本小說。這個系列從1963年3月起在報章連載，先後被改編成電影、電視和廣播劇。



倪匡於上世紀七十年代打算出版衛斯理系列，發現自己及報社的存稿均不齊，幸有讀者的收藏才能成功出版。「衛斯理」系列的第一代衛斯理小說的封面由香港漫畫家王司馬設計，共設計了12個「衛斯理」小說封面。1983年，王司馬因患惡性腫瘤去世，這批小說封面亦成為其遺作。

藍血人

《藍血人》初版封面。（圖片來源：倪匡《香港小說會》Facebook）

小說從1964年8月5日至1965年2月19日在報章連載，在1978年6月出版初版小說，在衛斯理系列的編號為006。《藍血人》是衛斯理系列中首次出現外星人的作品，故事講述日本女滑雪選手草田芳子自山坡上跌落，被衛斯理救下。她向衛斯理稱意外是由於她看到一位流出藍色血液的男子。這個經歷勾起衛斯理的大學記憶，想起他在看到同學方天溜冰受傷後流出的藍色血液，讓他產生自殺念頭，這也是衛斯理第一次遇到外星人的故事。

故事的改編電影《衛斯理藍血人》在2002上映，由劉德華、關之琳和舒淇主演。

老貓

《老貓》初版封面。（圖片來源：倪匡《香港小說會》Facebook）

《老貓》從1971年9月11日至1971年12月1日在報章連載，在1978年2月出版初版小說，在衛斯理系列的編號為024。故事講述衛斯理的朋友李同每晚都受到樓上的噪音侵擾，無法入眠。某晚他終於忍無可忍，上樓質問，發現樓上住著一個老人和一隻黑貓。他走進樓上單元查看，卻看到一灘血淋淋的貓的內臟，李同便將此事訴於衛斯理。這位老頭和這頭黑貓的真正身份是本故事的主軸之謎。

《衛斯理之老貓》1992年上映，由李子維和伍詠薇主演，倪匡和蔡瀾更分別客串老陳和余教授的角色。

透明光

《透明光》初版封面。（圖片來源：倪匡《香港小說會》Facebook）

《透明光》編號010，在報章連載於1965年2月20日至7月22日，小說在1978年6月出版初版。故事分為上、下兩部，下半部為《真空密室之謎》。故事講述水利工程師王俊在埃及古廟發現一個神秘的黃銅箱子，箱中一塊奇異的礦物放射出怪異的光芒，使王彥變成透明人，只能看到骨架。 衛斯理為找尋破解透明光之方法，遠赴埃及冒險。

蠱惑

《蠱惑》初版封面。（圖片來源：倪匡《香港小說會》Facebook）

《蠱惑》1968年2月16日至4月7日於報章連載，在1978年9月出版小說初版，系列編號為022。故事是衛斯理早期的故事之一，事件距離記載的時間超過二十年。講述衛斯理往蘇州探訪好朋友葉家祺，他偶爾會發瘋，家人相信是因為狐仙作崇，但他卻講述自己在苗疆中蠱的經歷。衛斯理為了解開蠱的秘密，前往苗疆探險。

天外金球

《天外金球》初版封面。（圖片來源：倪匡《香港小說會》Facebook）

《天外金球》系列編號025，連載於1966年7月12日至12月2日，在1980年7月出版初版小說。故事前半部是以白素為主角，講述白素在歐洲被兩名神秘人士請求，尋回神賜金球的故事。第一人稱主角衛斯理於故事後半部才出場，他聽完白素的冒險經歷後，發現一點小小的破綻，兩人再往神宮，合作解破天外金球之謎。本故事亦曾經被改編成廣播劇 、電影 、漫畫。

其改編電影《衛斯理傳奇》（The Legend of Golden Pearl），1987年上映，泰迪羅賓執導，許冠傑、王祖賢和狄龍主演。