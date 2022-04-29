香港詩人璇筠散文集《珍真集》　疫下以真誠回看人生百態︱開卷樂

梁璇筠是中學老師，也是詩人，已出版過兩本詩集，這次她將過往十年的散文作品結集成首本散文集——《珍真集》。作者說，書名中的「珍」，有珍重珍惜的意思，而「真」則代表真誠的心、真摯的情感、真實的生活。

梁璇筠說，這次出版的契機與疫情有關。疫情初期，有一段時間學校讓教師研究電子教學，這段時間老師們的空間比較多，讓梁璇筠有機會整理作品，輯成散文集。

文︰朱鳳翎︱原題：珍惜真誠的心——《珍真集》梁璇筠



香港詩人梁璇筠，本身也是一名中文教師。

恰到好處的真誠

在《珍真集》中，可以看見作者對真誠的重視。她直言自己是個討厭煽情的人，覺得寫散文應該如與讀者談天，以真誠故事，加上文學筆法，使之吸引。

在散文集的第一輯＜自轉心田＞中，梁璇筠分享了不少童年經歷，把一些生活小事，甚至是難堪的事情與人分享，例如在書店抄詩但被老闆娘阻止、與濕疹共存的經驗、書寫身患濕疹的內在與外在困擾，也談及中學時初戀被老師捉到，居然扯上她的濕疹來羞辱她。作者把這些私密且不甚愉快的經歷寫出來時，並沒有呈現怨恨，她提到曾經聽過一句話：「喜劇是由悲劇加一點時間而形成。」寫這些文章時，她會考慮到讀者的感受，情緒過多與過少也是不好。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



由詩社社長到教學生活

梁璇筠笑言，自己在香港中文大學擔任吐露詩社社長，當時是為了爭取「宿分」，即是擔任學生組織工作以增加入住大學宿舍的機會。她的大學生活充滿了文學與詩歌，詩社在不同書店舉辦詩歌分享會、又在星空下的大學校園讀新詩，這些文藝經歷對她的影響很深，這一段被形容為「浸浴在美感中的生活」，被紀錄在＜盈手潑茶香＞一章之中。

身為一個中學老師，與學生相處是她的生活日常，文集中＜春風打鞦韆＞一章梁璇筠提及自己的校園生活，例如在疫情下如何為網教實驗張羅，買「自拍神棍」的有趣經歷。在這段特殊的教學經驗中，少有老師記下自己的感受。梁璇筠說，最怕就是學生「掛機」，雖然老師也有「招數」，會點名看看他們是否在上課，但學生會遲五秒才回答，推說自己剛去了洗手間，老師曾猜疑這些學生多半是在打機，但也只能選擇相信學生。梁璇筠笑說，同學們不會因為她把這些事件寫出來而專心上堂，但同學們喜歡文章中有他們的身影，見證自己的成長。而與學生分享與他們有關的文章，也成為一種特別的師生交流。

《珍真集》作者梁璇筠(中)。

談及文學世界與中文教育，梁璇筠說兩者很不一樣，文學是自由而沒有限界，可以加入口語甚至中英夾雜，「藝術是為了打破框架，去接近心中最真實的感覺」，但考試卻相反，大家要在特定的規則下拿分數。雖然她鼓勵人去享受文藝的自由，但在老師的角色，也會告訴學生「就當考試是一個重要的遊戲，就跟着遊戲規則去處理吧！」

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版本文不代表藝文格物立場。）