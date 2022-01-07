香港字：遲到一百五十年的情書｜開卷樂

代表傳統印刷行業的「執字粒」，在科技日新月異下漸被淘汰，年輕一代甚至不曾認識。小說家董啟章重新塑造出關於「香港字」的愛情故事，連結舊香港歷史，甚至賦予了文字通靈的能力。「有故事，就有靈；有靈，就有生命。」面對時代的洪流，舊香港歷史逐被遺忘，我們還記得多少？

文︰筆從心 ｜ 原題：《香港字：遲到一百五十年的情書》——字靈連結過去



小說家董啟章推出最新長篇小說《香港字：遲到一百五十年的情書》，創作靈感源於去年他參觀了版畫工作室策劃的「字裏圖間——香港印藝傳奇」展覽。展覽內容講述了香港活字印刷的歷史，十九世紀初英國倫敦會傳教士來華，當中著名傳教士馬禮遜嘗試利用木刻雕版印製中文聖經方便傳教，後來其他傳教士接力，展開活字鑄造工程。當時活字在香港英華印刷所生產，於是又被稱為「香港字」。

鉛鑄的「香港字」一改當時木板印刷的方法，結合了西式技術及中國文字。董啟章對文字特別有感，認為鉛鑄字與香港中西文化交匯角色相呼應，也令他萌生撰寫這本小說的念頭。

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活字印刷傳教史

小說大致分為三部份，主軸「晨輝遺書」中講述一位名叫賴晨輝的女孩自殺不逐後，與精神病共存。幸得中學老師悲老師教她版畫，又介紹了一份與「香港字」有關的研究工作，賴晨輝漸對香港字產生興趣，並且發現自己有通靈能力；第二部份「活字降靈會」，賴晨輝透過打字發現字粒竟有靈性，回溯了香港字十九世紀的歷史，「字也以字靈的方式而得到生命。這就是活字的意義。」第三部份「復生六記」則以通靈寫排版工人余戴福的自傳，從而揭示他家族的往事。

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談起「香港字」，香港版畫工作室項目總監翁秀梅過去幾年與荷蘭專家發現，香港早於十九世紀已有一套全球最完整的中文鉛鑄字，且影響深遠。當時中國、香港以及海外，不論是華人學者或基層，均曾經使用這套活字，只是多年來被人輕視。翁秀梅便曾到荷蘭重鑄「香港字」，盼更多人了解這段歷史，而董啟章在撰寫《香港字》前，亦有聯絡翁秀梅，了解印刷行業的運作，親身嘗試活字排版，令小說更為立體及真實。

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董啟章不單將香港字融入小說之中，更在「復生六記」重現舊式廣東話語言質感。這章節是故事角色之一余戴福寫的書信，他在英華印刷所從事活字排版工人已有幾十年，正感垂垂老矣不久於人世，於是寫下書信予他所愛的女孩幸兒，相隔一百五十年後，透過字靈傳送到賴晨輝手中。「昨日同歡，今日永隔，信誓旦旦，又有何用。我呢個字癡，從小就以為，字裡有靈，只要不斷寫字，排字，讀字，就可以心心相印，靈犀互通。可惜寫到呢處，你我嘅故事已完，無可再寫。而呢封信，你亦永遠都唔會收到。」熟悉的廣東話帶一種違和感，但在字裡行間，卻感受到余戴福的愛。

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翔實歷史建故事

《香港字》作為小說卻有龐大的史實研究所支持，董啟章甚至在書末列了五頁參考書附錄，目的是希望讀者能夠了解香港活字印刷背後的歷史，例如「香港字」與傳教士息息相關，因此董啟章參考了台灣學者蘇精研究近代傳教士來華的論文等。他笑言香港活字歷史的追溯工程浩大，以前可能需要花十年以上時間抄寫，但如今數碼化年代，哈佛大學已經將不少十九世紀典籍掃描上載，他安在家中便能隨時在網上找到所需資料，花幾個月時間便寫成了這本小說。

對董啟章而言，這本不是單純的歷史小說，反而是他與小說主角賴晨輝一起去尋索尋根的故事。董啟章提到賴晨輝欲追尋文化傳承，這卻是令她痛苦的源頭，也就是書腰上那句「也是一本讓我寫到流淚的情書」。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）