意大利地產經紀變畫家　無師自通夜光畫　光與暗異想世界一畫成名

藝術品一般需要在光線充足的地方下欣賞，有些情況甚至需要配備聚光燈方便觀眾細看作品細膩的線條和畫家創作的手法。



不過，意大利畫家Cristoforo Scorpiniti就專門繪畫一系列不論光明、昏暗的環境下都能夠觀賞得到的夜光畫。他的作品會根據光線而變化，在同一幅作品中，不同的光暗我們可以看到兩個不同的敘述。



數年前，Cristoforo Scorpiniti創辦Crisco Art成為畫家，其實只是出於偶然。他本身是地產經紀，因一次不幸而被解僱讓他回到位於意大利南部的老家生活，正處於失業又無事可做的低潮，他決定在網絡上自學畫畫，並在不斷的嘗試和探索中終於讓他找到以熒光顏料繪畫夜光畫這獨特的創作風格。由於發光的顏料最適合描繪自然場景，例如樹木、動物和廣闊的星空等，所以Crisco Art的作品大多圍繞著大自然的風景和動物為主，而Cristoforo Scorpiniti猶如一位魔法師能夠瞬間把大自然風光在黑暗中變身成夢幻般的幻想世界。

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有別於其他單純以熒光顏料創作的藝術家，Crisco Art的夜光畫在光線充足的日間訴說的是一個獨立故事，而在昏暗的黑夜裡卻帶出另一個故事。由於Cristoforo Scorpiniti使用含有熒光粉的磷光顏料創作，顏料需要在白天吸收周圍的可用光來充電，才能在沒有燈光的時侯發出所儲存的光，所以他會把白天隱形的顏料畫在正常的畫作上，使同一幅畫作在白天和黑夜有兩個截然不同故事的效果。

Cristoforo Scorpiniti創作夜光畫的靈感源自於自己人生中黑暗的時期，因此他希望他的作品能夠驚艷觀眾之外，也能夠鼓勵觀眾在不確定的時候努力適應、克服黑暗，好像夜光畫一樣在漆黑之中綻放光彩，在世界中閃閃發光。假如大家喜歡Cristoforo Scorpiniti的作品，不妨到他Crisco Art的網頁，或社交媒體了解更多。