美國藝術家Jim Bachor路見不平　用馬賽克藝術填補路面坑洞助人

不知道大家有沒有試過因為在街上低著頭使用手提電話而被路上的破坑絆倒？或是在傾盆大雨下不為意的踏到充滿污水的坑洞上？美國就有一位藝術家自發的以五顏六色的馬賽克藝術把街頭上的缺憾填滿，也為平凡的路上填上色彩。



Jim Bachor以路邊的坑洞作為自己作品畫布，契機是源於美國街頭的路面總是充斥著一個又一個大大小小的坑洞無人處理，這些坑洞不時就會絆倒途人或阻礙車輛行駛，造成險象環生的情景，使普羅大眾無不對這些「陷阱」感到生厭但卻無助。由此，Jim Bachor便忽發奇想把自己的馬賽克磚作品拼貼在這些不受歡迎的坑洞上，希望把坑洞填補造福人們的同時也以美麗的作畫為途人帶來一點正能量。

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不過，要在坑洞上拼貼出馬賽克藝術絕不簡單。首先，製作一幅由馬賽克磚拼貼而成的作品本身便十分花費時間，過程至少需要用上8至10個小時。然後，要從社區中找到一個合適的坑洞填上自己的作品也不是件容易的事情，坑洞除了需要大小適中之外，Jim Bachor 平日更需要打扮成修路的工人方便掩人耳目來完成創作。更甚的是，Jim Bachor這種創作的方式大多時候都只會是白費心神，更讓他血本無歸。由於馬賽克磚的成本不低，但Jim Bachor這種非專業的填補坑洞方式使作品可以保存的時效並不長久，作品通常經過日月的洗刷後便會因為泥濘的不堅固而一同脫落或是損毀。而且，也不是所有地方都對這些坑洞藝術品表示歡迎，一些政府機構發現了Jim Bachor的作品後便會派人來把這些「不安全」的坑洞重新填上水泥，令這些既幫助社區又帶來歡樂的藝術銷聲匿跡。

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即使創作這些坑洞藝術是如此的艱難，Jim Bachor表示自己仍然會堅持這項街頭創作。假如Jim Bachor把這些街頭作品以商業的形式出售，每件至少可以賣出$3,500美金，但他選擇把這些別具價值的創作放到街頭上與大眾分享，全因他希望作品可以在一個荒謬的地方引起人們的會心微笑，也期望與社區上難以花錢買藝術的人們以一種不引人注目的方式互相交流、接觸。最近，Jim Bachor則開始在坑洞上複製一些我們廣為熟知的名畫，他認為把收藏於藝術館的「高尚」傑作拿到備受詬病又「貼地」的街頭是一件非常有意思的事情。他說：「很多人認為我的創作是一種對社會現況不滿的政治表達，希望人們關注社區隱藏著處處危機，但其實我在街頭上創作的原因只是單純地對坑洞感興趣，以及希望以一種最微小的方式照亮人們的日子而已」。

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Jim Bachor的創作不僅讓城市留下美好的印記，也以藝術溫馨的提示上班或回家途中的路人不要只留意自己的手機，要多留意路面的情況以免發生意外，或許有天你可能會在街道上發現意想不到的美麗事物。Jim Bachor現時會在自己的官方網站上售賣自己其他馬賽克作品，而且也會把他每件坑洞作品的街道位置紀錄下來。假如大家喜歡Jim Bachor的作品，不妨到他的網頁、Instagram了解更多。