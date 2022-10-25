低成本製作《猛鬼3寶》台詞有玄機演員有驚喜︱何故專欄

《猛鬼3寶》，是否惡搞「高先三寶」，實屬見人見智。然而，《猛鬼3寶》真的有鬼，是真正的香港鬼片，堪稱2022年的《陰陽路》，而且是高質素的《陰陽路》。



《猛鬼3寶》海報

《猛鬼3寶》由黄鐦導演兼編劇，黃綺琳編劇，伍健雄、鄧維弼、羅耀輝監製，凌文龍、鍾雪瑩、岑珈其、徐浩昌、蘇致豪、許賢、郭奕芯、林千渟、林家熙、蘇皓兒、周祉君、麥詠楠、易健兒、陳湛文等主演。《猛鬼3寶》的海報和字體設計都很有八十年代的懷舊風味，由「Let It Go」演變而成的英文片名「Let It Ghost」，既有趣，也有意思。電影由三個充滿本土情懷的都市鬼故事組成，依次序是《猛鬼監獄》、《猛鬼工廈》和《猛鬼商場》。

《猛鬼3寶》劇照

《猛鬼監獄》是劇組拍夜班鬼戲撞鬼的故事。為什麼不是《猛鬼片場》而是《猛鬼監獄》？因為劇組拍攝的是由本地著名影星明樂（凌文龍 飾）主演的《獄中神探》，拍攝場地就在荒山野嶺的監獄裡，明樂在劇中是正義的化身，卻經常飲醉酒開工。某夜，明樂在昏醉中開車前往片場時發生意外，在路上撞死了一名年輕女子（鍾雪瑩 飾）！明樂棄屍後逃脫，到達片場後驚訝今晚拍攝的是監獄鬧鬼的戲，和他演對手戲的「女鬼」正是被他撞死的年輕女子！導演（岑珈其 飾）異想天開，竟然由女鬼飾演女鬼！明樂更驚訝副導演（徐浩昌 飾）及其他劇組竟然都支持這個荒謬的決定，但最令明樂驚訝的是⋯⋯

《猛鬼3寶》劇照

《猛鬼工廈》其實應該名為《猛鬼Party Room》，這是年輕男女在Party Room撞鬼的故事。阿君（蘇致豪 飾）被女朋友凌乃瑤（郭奕芯 飾）嫌棄揸的士沒出息，為了挽回感情，他打算和乃瑤去Staycation讓她可以在姊妹前炫耀，但只夠錢訂了一間位於工廈裡的Party Room，乃瑤起初生氣得正式提出分手，但在一陣陰風吹過後，乃瑤像突然變了另一個人，對阿君溫柔體貼，兩人重拾初戀的激情，阿君和乃瑤在多個晚上連場激戰後日漸憔悴，朋友肥乜（許賢 飾）懷疑阿君撞鬼，決定和這隻專吸陽氣的「淫鬼」決一死戰⋯⋯

《猛鬼3寶》劇照

《猛鬼商場》以一個擬似是「金都」的商場為背景，這個在上世紀90年代以一站式婚禮服務聞名的商場，聚集了眾多鬼魂前來尋找投胎機會。可惜當年的熱鬧商場如今已經風光不再淪為「死場」，只剩下繼承了母親婚紗店的阿芳（林千渟 飾）、Edward（林家熙 飾）、阿怡（蘇皓兒 飾）和姣婆強（周祉君 飾）等艱苦經營，他們知道商場被活化在即，擔心多年來都不願投胎的鬼小孩小吉會成為遊魂野鬼，於是一起協助小吉投胎，但商場請了師傅（七仙羽 飾）來捉鬼⋯⋯

《猛鬼3寶》劇照

《猛鬼3寶》，有驚有笑，笑中有淚，劇情有意思，台詞有玄機，演員有驚喜！雖然是低成本製作，卻是以蔗渣價錢拍出燒鵝味道。如果你是「試當真」的fans，睇蘇致豪和許賢在《猛鬼工廈》的演出已值回票價。如果你一直支持港產片，看見《猛鬼監獄》裡的年輕女演員即使死了也要開工，絕對是感觸良多。如果你喜歡黃綺琳勇奪第39屆香港電影金像獎新晉導演獎的《金都》，對《猛鬼商場》特別有共鳴！林家熙、林千渟和蘇皓兒分別飾演「Edward」、「阿芳」和「阿怡」，跟《金都》的主要角色同名，周祉君飾演的「姣婆強」和《金都》裡由岑珈其飾演的「強仔」都有一個「強」字，加上《金都》的「Edward」朱栢康友情客串，而且部分劇情相近，《猛鬼商場》可以視為《金都》的鬼故事版，或是《金都》的平行宇宙，加入了女鬼投胎的情節，在探討去或留時，特別窩心動人。林家熙和林千渟飾演情侶，感覺很舒服，是本片一大驚喜，比七仙羽的搞笑演出更驚喜。

《猛鬼3寶》劇照

《猛鬼3寶》的賣點除了本土情懷，這也是一套充滿教育意義的電影。《猛鬼監獄》教導我們「醉酒駕駛，累己累人」，但更重要是不可以放棄年輕人！《猛鬼工廈》教導我們與時並進，靈活變通，但更重要是要接納不同的觀值觀和性取向。《猛鬼商場》教導我們珍惜眼前人，但更重要是不要忘記童年時的承諾。

《猛鬼3寶》劇照

《猛鬼3寶》的宣傳也很有意思，除了舉行「得一屆【恐怖小姐】選舉」，由即日起至10月31日，在銅鑼灣Amaz舉行「《猛鬼3寶》電影宣傳本土精品展覽」，展品包括呼應劇情的「紙紮的士」。《猛鬼3寶》也有周邊產品，除了3款電影口罩（南瓜臉及香港帆船圖案），還有「3寶定驚茶」（有汽香水檸檬鐵觀音）。

期望《猛鬼3寶》有好反應，可以像《陰陽路》的系列化，為年輕演員和電影工作者製造更多就業機會，讓香港電影工業再次百花盛放。然而，個人更期待客串《猛鬼監獄》的陳詠燊導演一起謝票！

P.S. 「高先三寶」分別是《幻愛》、《叔．叔》和《金都》，三部在2019年由高先發行的香港電影。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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