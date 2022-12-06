足球歷史｜Football與Soccer世紀之爭　Football才是正本清源？

日前，世界盃上演今屆首場淘汰賽，由荷蘭對陣美國，場內比賽顧然激烈，但場外的競爭亦不容忽視。事源美國總統拜登（Joe Biden）賽前在Twitter上拍片為美國隊應援打氣，影片中他手接足球並宣稱這叫Soccer，以帶出歐洲和美國之間命名這項運動的差異。最終，荷蘭以三比一擊敗美國晉級，賽後荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在Twitter上幽默回覆拜登：「抱歉，喬（拜登），是Football贏了」，為賽事增添了不少額外話題。



Football和Soccer的命名一直以來都是國際間的世紀爭議，以美國為首的部份國家一向以Soccer意指足球運動，相反英國等歐洲地區則以Football命名這個體育項目，雙方多年來就誰才是正確的名稱展開了漫長而無盡的辯論。到底Football和Soccer名字是如何得來，又在何時出現分歧？或許我們需要從足球的演變開始探究才能找出答案。



球類遊戲的演變

現代足球普遍認為由英國人所發明，早在中世紀時期已有記載這個當時人們娛樂消遣的遊戲。Mob football是現代人對這個遊戲的名稱，它被視為是現代足球規則的始祖。Mob football的玩法非常簡單，亦不只限於用腳踢，它主要是一群人在城鎮或者村莊中以爭奪一個目標物的遊戲。參加者可以用手、腳等身體任何部份接觸以豬膀胱吹成的用球，並可以採用任何手段把球帶到特定地點便為之勝出，是當年相當受歡迎的遊戲。中古時代的Mob football，大概可以被概括為「暴力足球」，由於遊戲的形式未有太多的規則和限制，參加的人數，使用的器具亦不限，令這項遊戲進行時的情況可謂相當混亂，很容易便會釀成意外或者受傷，甚至經常出現過百人的衝突。

+ 1

直至19世紀，現代足球的規則和形式才逐漸被定下來。當時英國正值工業革命時期，工廠工人們會在工廠附近踢足球放鬆，各地的年輕人和大學生亦在學校組成不同的俱樂部進行這個運動。不過，由於足球當時仍未有一個劃一的規則，各處地方的遊戲規則又稍有出入，令俱樂部之間對賽時無所適從。因此，1848年一些就讀英國劍橋大學的大學生便為足球這項運動定下了11條著名的足球規則「Cambridge rules」；同時，在1863年聯合十多家俱樂部組成世界上第一個足球總會——「Association Football」來協調和規範這項運動，才促成了現代足球的誕生。

Soccer名稱的出現

由於足球起源於英國，Soccer一詞普遍又在美國等地使用，讓不少人誤以為Soccer是美國創造的用詞。然而，世界上其實有不少英語地區亦會用soccer代表我們認識的足球運動，更重要的是這個用詞更加是由英國發明和首先使用。如上面所提及，足球運動不久前仍未有一槌定音的規範，在英國的某些地區，足球還是從前那個可以手腳並用的運動項目。當年，英國一間在拉格比（Rugby）的學校，就有一位名叫William Webb Ellis的學生因為在一次比賽中心血來潮，抱起球跑向對方龍門，從而發明了現代的欖球。這個抱球向前跑的行為雖然犯規，但卻引起在場人們對這個玩法的興趣，從此這間拉格比學校便形成了一套獨有的規則來玩足球，並在1845年，相近於劍橋規則創立的時候，確立了拉格比規則（Rugby rules）這個玩法並逐漸廣傳到英國各地。這項運動被稱為Rugby Football，也是現代欖球運動的來源。

Rugby Football的出現和風行，讓人們需要區分這兩個不同規則的足球運動。當時，英國正值流行把字詞加上「er」來表達進行活動的人們，順理成章下，英國學生便把玩Rugby Football的人簡稱為「Rugger」，而玩Association Football的人便簡稱為「Assoccer」。因此，Soccer一詞其實就是Assoccer的省略版本，亦從19世紀開始在英國本土沿用。

Soccer和Football 的分歧

根據美國密西根大學教授Stefan Szymanski 對於足球歷史的考究，英國一直使用Soccer一詞讓人們能清晰地區分Rugby Football和Association Football的玩法。但直到英國鄰近地區和殖民地陸續發展出更多不同的規範來進行這項運動，各地對於足球的名稱便開始出現分歧。

現在，我們會聽到不少運動項目都自稱為Football，例如美國和加拿大的Football是指我們理解的欖球，雖然兩國的版本有些微的分別，但他們都是由當初的Rugby Football演變出來，也被我們稱為美式足球。另外，澳洲和愛爾蘭又分別有一種運動叫Football，但規則卻與現今的足球非常不同。澳洲足球（Australian Rules football）是一項手腳並用，在橢圓形球場射入門柱的運動；蓋爾式足球（Gaelic football）則是在愛爾蘭流傳，可分別用手或腳放入龍門或門柱得分的遊戲，蓋爾式足球最特別的地方在於他的比賽方式比較像是欖球，但比賽用球和得分方法卻與英國足球相似。

+ 1

這些不同玩法但同樣叫Football的運動之所以出現，源於英國人當初把足球這項運動傳揚到世界各地的時候，仍未有劃一的規則規範。於是，各地便研發屬於自己本土的足球規則來進行這項運動。本質上，人們不認為自己創立了一項全新的運動，他們仍然在玩一個名叫Football的遊戲，只是用上了不同的規則，也故之然不需要重新命名這個項運動而沿用Football一詞。所以，現今國家只要有另一項運動名叫Football，我們所理解用腳踢的足球便會被稱為Soccer。

至於英國為何沒有沿用Soccer一詞而轉用回Football，Stefan Szymanski 教授認為這可能來自於英美意識形態的競爭，英國人對「美式說法」Soccer表示反感；也有可能基於一種追本溯源的心態，Football顧名思議就是用腳踢的運動，故逐漸改回Football一詞來代表足球運動，欖球則繼續使用Rugby。不過，Soccer一詞的確出自英國本土，也有一定的命名理據，相信Football和Soccer的正名之爭必定會繼續下去。