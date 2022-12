展覽｜中國最具影響力女畫家閆平油畫記錄時代　濃艷筆觸充滿生機

【展覽/油畫/閆平】假若融合艷麗油彩與細膩情感,大概便是中國女畫家閆平筆下作品。閆平可謂中國最具影響力女畫家之一,她經歷過中國社會特殊時期,在上世紀70年代初更曾下鄉插隊,藝術生涯具深厚時代意義。這次她在香港首次舉行個展「靜默中的奔放」,將展出新冠疫情後最新作《心裡的翅膀》。



閆平創作靈感源自於個人生活體驗及中國社會生活觀察,其成名作《母與子》系列畫於1991年,以樸素視角反思女性藝術家身份,當時在中國藝術界引起很大關註。後來她於1995年開始《小戲班》系列,根據早年農村生活印象,對地方戲曲以及雜技演員進行觀察,逐漸形成個人風格。

YAN PING WINGS IN MY HEART 心里的翅膀, 2022 OIL ON CANVAS 140 × 160 CM / 55 1/8 × 63 INCHES 圖片由藝術家及MDC畫廊提供