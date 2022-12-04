展覽｜中國最具影響力女畫家閆平油畫記錄時代　濃艷筆觸充滿生機

【展覽/油畫/閆平】假若融合艷麗油彩與細膩情感，大概便是中國女畫家閆平筆下作品。閆平可謂中國最具影響力女畫家之一，她經歷過中國社會特殊時期，在上世紀70年代初更曾下鄉插隊，藝術生涯具深厚時代意義。這次她在香港首次舉行個展「靜默中的奔放」，將展出新冠疫情後最新作《心裡的翅膀》。



閆平創作靈感源自於個人生活體驗及中國社會生活觀察，其成名作《母與子》系列畫於1991年，以樸素視角反思女性藝術家身份，當時在中國藝術界引起很大關註。後來她於1995年開始《小戲班》系列，根據早年農村生活印象，對地方戲曲以及雜技演員進行觀察，逐漸形成個人風格。

YAN PING WINGS IN MY HEART 心里的翅膀, 2022 OIL ON CANVAS 140 × 160 CM / 55 1/8 × 63 INCHES 圖片由藝術家及MDC畫廊提供

展覽作品《心裡的翅膀》是閆平最近新作，靈感來源工作室外花開畫面，她形容花朵令人忘記戰爭與疫情：「靜悄悄的世界，眼中只有花開的驚奇，耳朵聽到了枝蔓伸展，瀰漫整個上空的花香讓我只能想著畫畫的事情，什麼俄烏局勢，新冠疫情，核酸檢測都遠遠消退了。滿園子花的枝蔓都相互較量著向上升騰，而因為披掛著葉子和枝梢上花朵，使那些枝蔓微微彎下，猶如我心中隱形的翅膀。」

YAN PING PAINTING STUDIO IN GREECE 在希臘的畫室里, 2016 OIL ON CANVAS 80 × 65 CM / 31 1/2 × 25 1/2 INCHES 圖片由藝術家及MDC畫廊提供

閆平創作過程多數會借用模特兒，作品主題直接受其動態影響。其中一例便是這次展出之《在希臘的畫室裡》，畫作描繪疫情前她帶著學生遊學希臘時寫生場景，她回憶道：「那天來的模特兒有紋身並且紋在了女性特徵部位，讓我感到了情色。」她表示畫面讓人想起畢加索、弗里達·卡羅畫作，當地模特兒便是她創作靈感本身。

閆平的花卉靜物系列備受藝壇關注，這次展覽展出其中四件，作品色彩明朗、筆觸鮮明。閆平這麼描述：「每一次畫花都是一次心靈洗滌。過去多年裡，當我不快樂或心感疲累，我都去買一大抱花送給我自己，暫時隔絕與外界聯繫與花兒同處，在它們那裡感受歲月的秘密而倍感安全。 」

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：靜默中的奔放

地點：香港中環荷李活道10號大館巴力樓2樓205A, 205B, 206室 MASSIMODECARLO

日期：即日至12月10日

