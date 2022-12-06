法國電影節致敬尚盧高達、杜寧南、烏尼奧　放映經典新浪潮電影

在2022年，影星卡斯柏．烏尼奧（Gaspard Ulliel）、影帝尚路易．杜寧南（Jean-Louis Trintignant）以及新浪潮電影教父尚盧．高達（Jean-Luc Godard）相繼離世，讓我們失去三位法國影壇巨星。法國電影節今年特別選取三位經典之作，向港人介紹法國影壇代表性人物。



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值得留意的是，今年電影節特別選取尚．路易．杜寧南主演《我在溫柔鄉》以及尚盧．高達執導《狂人彼埃洛》和《斷了氣》以作致敬，三部電影都是法國新浪潮經典作品，近年鮮少在大熒幕上重映，影迷「朝聖」機會不容錯過。在此我們為大家簡略介紹三位法國影壇標誌，以及部分電影內容。

尚盧．高達(Jean-Luc Godard)

Jean-Luc Godard（United Archives）

說到法國電影，又怎能不提到尚盧．高達。關於這位傳奇人物，曾經有一種說法是：「電影史應該以『高達前』與『高達後』作為分期。」可見其於法國影壇地位舉足輕重。他最初接觸電影行業，是在50年代與利維特（Jacques Rivette）、杜魯福（François Truffaut）等人為《電影筆記》（Cahiers Du Cinéma）撰寫影評，批評法國傳統電影美學，並確立多種重要電影概念。後來在1960年，高達拍攝了自己第一套長片《斷了氣》，獲得柏林影展最佳導演銀熊獎，自此在導演界打響名堂，王家衛、昆頓等著名導演均是高達粉絲。今年九月，91歲的高達於瑞士家中安樂死離世，引起大量相關討論。

片名：斷了氣（Breathless）

導演：尚盧．高達

主演：Jean-Paul Belmondo 、Jean Seberg



劇情簡介：年輕俊朗、愛模仿影星堪富里保加的小流氓因謀殺警察而逃亡到巴黎追討欠款，又重訪深愛的美國女學生，想說服她遠走高飛。但女學生欲還迎，最後還出賣他。小流氓斷氣一刻，仍然眷戀這一段捉不到的愛情。



《斷了氣》是高達首部長片，被譽為法國新浪潮電影開山製作。作品是他對舊有電影制度的挑戰，從題旨、敘事形式、攝影機運動，都超脫了一般傳統範疇。電影最為人所知便是採用了跳接（Jump Cut）創新技巧，後來廣為其他法國新浪潮導演使用。高達更憑此片奪得柏林影展最佳導演銀熊獎。

片名：狂人彼埃洛

導演：尚盧．高達

主演：Jean-Paul Belmondo、Anna Karina、Graziella Galvani



劇情簡介：費迪南放棄安逸沉悶的中產生活，跟五年前的女友瑪莉安踏上一段冒險的旅程（瑪莉安與黑社會有點轇轕），但旅程很快便變得同讓沉悶，二人也越來越貌合神離。



《狂人皮埃羅》被稱為典型高達作品，電影角色會打破第四面墻，剪接選擇也相當新穎，出現當時流行的波普藝術特徵。本片是高達第二部「三色（藍、白、紅）電影」（第一部是《女人就是女人》)，有評論認為帶有大量高達個人生活影子。兩位主角在生活細節上不斷爭執，主演安娜·卡蓮娜正是高達當年伴侶，被指電影反映二人當時婚姻生活，高達與卡蓮娜最後在電影上映同年（1965年）離婚。

【延伸閱讀：法國新浪潮代表人物尚盧・高達逝世｜電影史應以「高達」作為分期】

尚·路易·杜寧南（Jean-Louis Trintignant）

尚·路易·杜寧南（Jean-Louis Trintignant）（資料圖片）

另一位今年逝世的標誌性人物是尚．路易．杜寧南，他曾多次奪得影壇大獎，包括18屆柏林影展以及22屆康城影展最佳男主角。其2012年參演作品《愛．慕》獲得康城影展最佳影片金棕櫚獎，當時他和共演演員艾曼紐麗娃更因傑出演技被破例要求上台，與導演分享榮耀。杜寧南今年六月與世長辭，享年91歲。

片名：我在溫柔鄉

導演：伊力．盧馬（Éric Rohmer）

主演：Jean-Louis Trintignant、Françoise Fabian、Marie-Christine Barrault、Antoine Vitez



劇情簡介：故事講述34歲的天主教徒愛上一位年輕女大學生，在偶遇老朋友後被邀請到離婚女性慕德家中共進晚餐。三人大談宗教、愛情、道德、以及巴斯卡哲學等話題至深夜，外面下起大雪，在老朋友離去後，慕德極力挽留他留下共度一宵。那麼這位天主教徒究竟是要選擇在教堂認定是結婚對象的純真美女，還是風情萬種的離婚少婦？在慕德家的一夜心緒剪不斷理還亂；下注於正統與正確，遺憾往往是錯過的選擇。



高達以外，另一法國新浪潮代表性人物便是伊力．盧馬（Éric Rohmer）。此作為「六個道德故事」第四部，被評為盧馬最性感又最感性的作品，為其最負盛名作品之一，獲奧斯卡最佳外語片以及原創劇本提名，在國際聲名大噪。

片名：愛．慕

導演：麥可．漢內克（Michael Haneke）

主演：Jean-Louis Trintignant、Emmanuelle Riva、Isabelle Huppert



劇情簡介：退休音樂老師佐治和安妮都是年過八十的文化人，老夫老妻倆人在愛窩裡相依相偎。同樣是音樂人，國外的女兒亦已成家立室。一天，意外降臨安妮身上。陰影漸漸籠罩兩老的世界。二人經營多年的愛情，還是如此堅不可摧嗎？



《愛．慕》在當年奧斯卡獎獲得6項提名，並奪下最佳外語獎殊榮，獲得美國爛番茄網站94分高評分，更被時代周刊評為年度十佳電影第一名。

卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel）

《愛到世界盡頭》劇照（圖片由法國電影節提供）

卡斯柏烏尼奧90年代末開始從影，憑藉2016年電影《愛到世界盡頭》獲得第42屆凱薩獎最佳男主角。 烏尼奧於今年初在法國因滑雪意外辭世，享年37歲。卡斯柏烏尼奧曾於2014年來港推廣法國電影，今次電影節特別選片《愛到世界盡頭》及《美麗緣未了》以作紀念。

片名：愛到世界盡頭

導演：薩維．杜蘭（Xavior Dolan）

主演：Gaspard Ulliel、Marion Cotillard、Léa Seydoux、Vincent Cassel



劇情簡介：劇作家路易回到闊別十二年的家，想親自宣佈他將死的噩耗。家人嘗試表現熟絡，但因感情疏離，難掩尷尬氣氛。隨著時間流逝，本已封存的往事再次纏繞他們，各人再也按捺不住壓抑多年的情感，讓這家庭埋藏已久的夙怨大爆發。



電影改編自法國同名舞台劇，為憑《慈母多惡兒》成名的加拿大著名導演杜蘭第六部長片，獲得康城影展評審團大獎，烏尼奧亦憑此片進入國際視野。當時影片評價兩極，影片被認為是爆冷作品。

上述電影均為法國電影節參展作品，電影節由即日舉行至本月13日，票務詳情請參考主辦單位資訊。