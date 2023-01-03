融合日本人文風情令人驚歎的細膩剪紙藝術　竟出自英國藝術家之手

剪紙是亞洲的傳統手工藝，除了作為裝飾之用，亦有吉祥之意，深得民間歡迎，以前特別常見於農曆新年的賀年裝飾。近代，剪紙題材逐漸變得多元，有藝術家就以剪紙呈現櫻花、富士山等的自然之美。然而，意料不及的是，創作如此充滿日式人文風情的剪紙藝術，竟來自一位英國藝術家Georgia Low之手！



「誤入」剪紙之路

Georgia Low是一位自學成才的剪紙藝術家，年紀輕輕的她已剪出過不少令人嘆為觀止的細膩作品。不過成為一名全職的藝術家從來都不是Georgia的目標，剪紙藝術更是她早年誤打誤撞才開始的消遣而已。

Georgia 7 歲時跟隨父親從城市化的倫敦移居到北威爾士美麗的鄉村居住，在大自然和野生動物圍繞下成長，培養出Georgia對大自然的熱愛。但這尚未使她對藝術產生太大的興趣，高中時Georgia甚至曾因為討厭上藝術課而退修了這科。到了大學時期，Georgia多了不少空餘的時間，於是她開始做一些在課堂上學過的剪紙，來消磨時間。如是者，Georgia自此便踏上了藝術創作之路，她在網上發布自己的作品深受欣賞，更有觀眾希望能夠購買她的作品，使她漸漸找到創作的樂趣，也開始芽生以剪紙為業的想法。

療癒心靈的剪紙創作

Georgia Low的創作範圍廣泛，多年的鄉郊生活為她帶來了源源不絕的創作靈感。她經常把自然風光和野生的動植物納入自己的剪紙創作，捕捉森林田野、溪流天空的和諧與美麗。同時，近年的環境、氣候變化，以及愈來愈多的動物出現滅絕的危機都讓她期望以自己的藝術創作提醒更多人保護、珍惜那片美麗的自然。除此之外，Georgia亦深受日本文化與藝術影響，最近她就參考了日本畫作的元素，仿照他們的手法，製作一系列以櫻花、富士山、神社等充滿日本風情的剪紙作品。剪紙置於光影底下，更能看出Georgia製作的細膩和精巧程度，觀看她的作品總是讓人有療癒舒心的感覺。

美輪美奐、田園詩般的剪紙看似簡單，其實相當講求功夫。Georgia每幅剪紙事前都需要先以左右調轉的方式在紙的背後繪下設計初稿，然後以手術刀作畫筆，一筆一筆的把作品切割出來，才能夠做出精緻的線條和紋理。現時她的官方網站有教授人剪紙的課程，如觀眾喜愛她的作品亦可以直接在網站上購買，有興趣的話可以到她的網站觀看更多她細膩的剪紙創作。