細田守《龍與雀斑公主》　女主角可與廣末涼子作對比？｜湯禎兆

看細田守的《龍與雀斑公主》，電影本身的水平遠遠在細田守的水準之下，但其中一個亮點是動畫的設定地點高知——高知位於四國的南端，是著名的旅遊風景區。《龍與雀斑公主》把當地的名勝地點及日常風景，以極高的象真度，轉移成為動畫畫面，的而且確十分吸引。高知的景點例如淺尾沈下橋、仁淀川、帶屋町商店街、高知站、伊野站前以及土讚線列車等等，都一一上場留影，觀眾就好像去了一趟四國旅行。

文：湯禎兆｜原題：細田守的高知



《龍與雀斑公主》港版海報（資料圖片）

當然細田守也不是隨意選取高知作為背景的，主角小玲正是一名出身高知縣鄉村的少女。從縣民性的特徵來分析，小玲並不算是典型的高知少女。大家可以想一想廣末涼子，她正是高知縣出身的知名演員，而且性格特質非常配合所屬縣份的特色。高知的女性性格清晰明確，以敢愛敢怒見稱，就自己的主張往往寸步不讓；廣末涼子出道以來，尤其是她早年的角色，正是以陽氣剛烈的少女形象馳名，與高知縣的屬性不謀而合。小鈴的人設當然不屬典型例子，但她的轉變過程，正是逐步顯現守步不讓的成長歷程，可說是揭開包裝去呈現核心本質的發展。最後孤身上東京尋找及拯救受虐的龍兄弟，可說是還原高知少女的真身，也屬動畫的微細趣味之一。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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