《法貝曼：造夢大師》道出創作人的苦與樂｜何故專欄｜何故火鍋館

《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans），匠心獨運，充滿餘韻，道出創作人的苦與樂，每一位仍在追夢的年輕人，都不可以錯過！



《法貝曼：造夢大師》電影海報

《法貝曼：造夢大師》是大導演史提芬史匹堡的半自傳，改編自與美國猶太裔劇作家及編劇東尼庫許納（Tony Kushner）合作編寫的劇本，講述年輕的電影製片人森美法貝曼（Sammy Fabelman）的成長與投入電影界的歷程。這是一封史提芬史匹堡獻給電影的情書，也是一個勵志的成長故事。

《法貝曼：造夢大師》劇照

《法貝曼：造夢大師》於多倫多國際電影節（TIFF）全球首映，獲得壓倒性好評，並且勇奪最高殊榮「觀眾票選大獎」（People's Choice Award）。《時代雜誌》於2007年讚譽多倫多國際電影節已經「從最具影響力的秋季電影節發展成為最具影響力的電影節」，主因是「觀眾票選大獎」被視為奧斯卡金像獎的預演，過往許多得主如《綠簿旅友》（Green Book）、《浪跡天地》（Nomadland）、《星聲夢裡人》（La La Land）、《被奪走的12年》（12 Years a Slave）等，都能在奧斯卡再下一城，故此，《法貝曼：造夢大師》被點名盛讚將會強勢問鼎來屆奧斯卡。

《法貝曼：造夢大師》劇照

《法貝曼：造夢大師》讓觀眾回到史匹堡成長的年代，少年森美受家人薰陶，愛上了電影藝術，由他以8mm菲林攝影機製作短片開始，遇上啟迪及協助他的良師益友，包括他的奇怪舅公，當然也有因為他是猶太人而歧視和欺負他的人，卻因此邂逅對他有興趣的女孩，在成功和挫折中，展開了屬於他的「造夢大師」旅程。

《法貝曼：造夢大師》劇照

《法貝曼：造夢大師》裡少年森美的故事，啟發自史匹堡的個人經歷，包括他的父母在他19歲時離婚，離婚理由亦正如電影中情節，母親和父親的好友有婚外情。然而，史匹堡起初以為父母離婚是父親的責任，並且遷怒於他，影評人分析史匹堡的早期電影，從《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）到《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade），都有「父親缺席」的現象，當中尤其以《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）裡單親媽媽獨力照顧三個孩子的最為突出。直至史匹堡成為父親後，父子才冰釋前嫌，史匹堡父親透露當年離婚的真正原因，史匹堡後來執導的《雷霆救兵》（Saving Private Ryan），就是他對曾參與二次大戰的老兵父親的首次正面致敬。果然是人生如戲，戲如人生，史匹堡家族的真人真事，絕不遜色於他創作的任何故事。

《法貝曼：造夢大師》劇照

《法貝曼：造夢大師》有一句重要台詞，就是森美母親對他說的「everything happens for a reason」，電影的翻譯是「任何事，都是好事」，是否「好事」，實屬見人見智，但事情的發生總是有「原因」的，問題是我們能否接受這個「原因」，或是能否將這個「原因」變成我們夢想成真的推動力。

《法貝曼：造夢大師》劇照

《法貝曼：造夢大師》沒有史匹堡拍攝代表作品的過程，也沒有大家熟悉的荷里活的巨星，但是由大衛連治（David Lynch）飾演對史匹堡影響深遠的著名大導演約翰福特（John Ford）壓軸登場，他對少年森美指導後，少年森美／史匹堡立即向觀眾示範學習到的「地平線」技巧，這記神來之筆，令人會心微笑。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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