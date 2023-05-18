《本日公休》取材自導演真人真事訴說久違了的人情味｜何故專欄

《本日公休》以一家理髮店為背景，導演傅天余取材其家中的真人真事，說好台灣故事。



《本日公休》電影海報

《本日公休》，真摯動人，充滿溫度和餘韻，影后陸小芬久休復出，她演活了一個平凡中不平凡傳統剪髮師母親，在生老病死、聚散離合之間，充滿了人生哲理，以及久違了的人情味。

《本日公休》電影劇照

《本日公休》是近年台灣電影大放異彩中的佳作之一，先在第18屆大阪亞洲電影節榮獲兩項大獎「觀眾票選獎」及「最佳演員獎」（陸小芬），其後在第25屆義大利烏甸尼斯遠東影展榮獲「最佳劇本獎」，而在第25屆台北電影節，也入圍了「最佳女主角」（陸小芬）和「最佳男配角」（傅孟柏）。

《本日公休》電影劇照

《本日公休》是金鐘獎最佳編劇傅天余導演的第三部劇情長片，也是她和首部劇情長片《帶我去遠方》的監製吳念真再度合作，另一位監製則是《關於我和鬼變成家人的那件事》的吳明憲，女主角原型正是傅天余的母親，故此特別回到她在台中的老家拍攝，據說拍攝時導演母親也在場，瀰漫著濃厚的台灣在地生活氣息，凝聚了幾代台灣人的共同回憶。

《本日公休》電影劇照

《本日公休》講述阿蕊（陸小芬 飾）經營台式男子家庭理髮店已四十年，跟客人就像老朋友，有天阿蕊接到一通老客人的電話，由於搬到遠方又礙於生病無法出門回到阿蕊的店剪頭髮，故此拜託阿蕊到府服務。重情義的阿蕊不顧子女反對，在店門口掛上「本日公休」的牌子，帶上工具獨自開車出發，從台中前往彰化，途上遇見不同的人和事，巧妙地呼應阿蕊跟三名子女的關係，以及她當年拜師學藝的往事，是一個充滿人情味，以自我追求和成長為主題的溫馨故事。

《本日公休》電影劇照

《本日公休》的幾位主角，也許都會有你和我的影子。阿蕊是典型的傳統台灣女性，丈夫早逝，獨力養大一子兩女，至今仍為他們操心。阿蕊長子阿男（施名帥 飾）一事無成，一把年紀仍愛做白日夢，經常想跟媽媽借錢做生意；阿蕊長女阿欣（陳庭妮 飾）是一個造型師，為了理想從南部到台北奮鬥，工作辛苦卻沒有成就感，更重要是男朋友竟然有外遇；阿蕊小女兒阿玲（方志友 飾）跟母親一樣是髮型師，她是一個非常實際的人，丈夫阿川（傅孟柏 飾）卻不看重金錢，並且將他倆準備作為買樓首期的血汗錢借給朋友救急，雖然已有一子仍然選擇離婚，離婚後專心為了開設自己的店而努力。阿川跟阿蕊雖然不再是親戚，卻仍會定期到她的店剪髮，關係比母子更親密，直至他遇上第二春⋯⋯

《本日公休》電影劇照

《本日公休》每個角色都有血有肉，有笑有淚，除了主角們精彩，不同配角也有戲！陳柏霖飾演從工程師轉行到鄉下做農夫的年輕人，是阿蕊在路上遇見的第一個奇人！曾跟傅天合作《帶我去遠方》的林柏宏飾演阿玲的同事，花言巧語的髮型師Andy，出場雖然不多，卻像《關於我和鬼變成家人的那件事》一般的可愛！另外兩名客串的台灣著名YouTuber阿翰和千千，分別飾演刁難阿欣的大明星，以及即使阿川帶著兒子仍然喜歡他的白領，前者好搞笑，後者很秀麗。憑《一家子兒咕咕叫》拿下第59屆金馬獎最佳新演員的胡智強，飾演被母親強迫剪「河童頭」的高中男生，他的眼淚，引起不少男觀眾的共鳴。

《本日公休》見證近年台灣電影百花盛放，在自由創作下，即使是文藝片，也不只是一味的悲劇。《本日公休》讓我們明白「休息是為了走更遠的路」，只要每一天好好活著，即使遇上人生低潮，也可以重新出發。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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