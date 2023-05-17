韓國影院為電影設計專屬戲飛　極盡巧思美學匹比電影極具收藏價值

不知道大家平日到戲院看電影有沒有蒐集戲飛的習慣？香港戲院的戲飛大多都是簡單編印出來的電子收據，假以時日戲飛上的印字更會褪色消失，讓人收藏意欲大減。不過，韓國連鎖戲院Megabox推出的戲飛相信就連甚少蒐集戲飛的觀眾也會愛不釋手。它們的戲飛不僅是憑證的卡紙，更是一張張足以媲美電影的藝術品。



不少香港人都有收藏戲飛的老派習慣，然而正如上面所述，香港戲院的戲飛基本上收藏價值不大。保存那張愈來愈薄、日漸褪色的電子收據，大概只為對自己的生活和看過的電影作些紀錄而已。儘管現在香港有些院線都開始在電影優先場推出限量版戲飛和紀念品，可惜論其設計和心思也只能說是普通水平；假如你不是那套電影的忠實影迷，也不太會大費周章去找有特別版戲飛的場次觀看。

韓國三大電影院線之一的Megabox cineplex近年開始為院線上映的電影特別設計專屬的電影戲飛。這些硬卡戲飛除了有別於一般的熱感紙印刷，戲飛上的圖案、文字，以至印刷紙質都經過精心挑選和設計，扣連著電影的主題與相關信息，為整個觀影體驗增添色彩和樂趣。Megabox院線表示這是保留電影的最佳方式，他們期望藉著別具巧思的戲飛設計，為觀眾製造獨一無二的回憶。

例如上年適逢《哈利波特》電影系列公映20周年，Megabox影院便製作了一系列限定版的戲飛配合電影復刻上映。當中以金探子作為主題的特別版戲飛用上燙金設計，簡約而高雅，一度引起全球魔法世界迷的哄動與羨慕。

Megabox所設計的戲飛不但從正面看出心思，背面的設計同樣別出心裁。戲飛背面印有電影基本資訊外，設有手寫欄位給觀眾寫下觀看的戲院、場次和座位，還有評分欄與影評欄，容讓觀眾記低映後感。一直深得電影迷喜愛的《重慶森林》戲飛，正面是一堆電影海報合集，背面則模仿罐頭的金屬壓紋並印上過期日1994年5月1日，呼應著金城武在電影中的經典一幕。五星滿分的評分欄更用上了罐頭菠蘿取代星星，實在令粉絲們為之瘋狂。

《重慶森林》戲飛。（圖源：＠megaboxon Instagram）

Megabox推出的特色戲飛通常都有數個不同款式，款式與款式之間更是互相配合扣連，意味影迷如要集齊一套，便需要二刷甚至三刷電影。電影《小丑》的特別版戲飛共兩款，一張是電影的經典造型，另一張則是一半透明、一半為演員Joaquin Phoenix戲中角色的模樣。兩款戲飛拼在一起時，映照出小丑成魔之路背後，其實有著一段沉重而悲痛的人生經歷，為電影本身額外增添幾分味道。

Megabox的戲飛還有很多令人驚艷的設計，比如必須透過手握的溫度或手指塗抹才會顯現的戲飛；以及承襲電影風格做成的菲林底片，配合燈光戲飛可以成為一張美麗的投影片。下次到韓國旅遊，讀者可以考慮到Megabox院線看一部電影，趕快把這些特色戲飛收集起來！

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