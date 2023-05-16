泰國年輕藝術家將現實不安　留在黑洞治癒心靈｜亞洲藝術新星100

【亞洲藝術新星100】每個人心底裡，或者都有一個渴望可以傾訴的樹洞，或者可以躲藏起來逃離現實片刻的黑洞，但在現實中當然難以實現，所以藝術家唯有將想法作畫，希望為觀者帶來一絲心靈上的治癒之感。



Gongkan的作品早前現身於香港Art Basel展場（圖片來源：藝術家Instagram）

泰國年輕藝術家Gongkan，其標誌性的風格就是將黑洞入畫，黑洞神秘莫測，黑洞內到底存在甚麼？我們又期待黑洞中會冒出甚麼？Gongkan有時將黑洞變成去向遠方的隨意門，時而將之放在心臟位置，寓意我們對黑洞的自由渴望，是結緣的媒介，又是蛻變之環，眾多的闡釋，都源自於我們心中的想法，任君理解。

圖片來源：藝術家Instagram

Gongkan（圖片來源：藝術家Instagram）

Gongkan出生及成長於曼谷，曾於紐約藝術學院畢業，現時主要在兩地進行創作及設計的工作，於曼谷的時尚地標及紐約的街頭都出現過他的作品，又曾做過廣告行業並獲得多項廣告獎項，是為不可多得的多元發展新生代藝術家。於2019年，Gongkan曾透過藝術駐村計劃旅居台灣，因為陌生的環境反之激發起他的創作慾。他對於周遭環境的變化非常敏感，他曾因為追尋藝術發展的夢想來到紐約，卻因為生活上的難題感到絕望，幸得有藝術這個美好的媒介，成為了他的抒發方式，而且愈是強烈的感受，創作出愈有共嗚的作品。

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雖然Gongkan的作品具有療癒能力，觸動人心。但其實畫中的黑洞仍帶有未知的元素，神秘而不可預見，這一點正正是來自生活上的黑暗面，但Gongkan巧妙地將令人無所適從的一切留在黑色之中，黑洞之外等著大家的是希望與光明，勇於跳入黑洞之中便可以得到自由與夢想之路的通行門票。