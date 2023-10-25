深圳金融打工仔獲2023科幻小說最高榮譽雨果獎　得獎作講了甚麼？

【雨果獎/科幻/海漄】繼《三體》劉慈欣以及《北京折疊》郝景芳後，深圳作家海漄早前憑小說《時空畫師》奪得2023年第81屆雨果獎（Hugo Award）最佳短中篇小說獎，為第三位獲得雨果獎榮譽的中國作家。



雨果獎是國際最知名科幻文學界獎項之一，被稱為該類別其中一個最高的榮譽，亦是不少科幻迷尋書指向標。那麼得獎作品《時空畫師》究竟講了什麼故事？



深圳作家海漄早前憑小說《時空畫師》奪得2023年第81屆雨果獎（Hugo Award）最佳短中篇小說獎（資料圖片）

雙重身份作家

雨果獎全稱「科幻成就獎」（The Science Fiction Achievement Award），由世界科幻小說協會頒予每年最佳科幻以及奇幻作品，被譽為科幻小說界最高榮譽。要入圍雨果獎，作品必須在過往一年以英文出版、或是出版了英文譯本，而每年協會會員則會從多個類別每項提名5個作品，在4月初根據提名數量選出入圍名單，最後投票選出最佳作品，並在每年的世界科幻大會中揭曉。由於英文參選門檻，歷年來不少外語作品被拒之門外，引起不滿。在海漄之前，劉慈欣曾憑《三體》獲得2015年最佳長篇小說獎，至於《北京折疊》郝景芳則是2016年最佳短篇小說奬得獎者。

《時空畫師》最初發表於成都八光分文化以及新星出版社推出之科幻小說讀本《銀河邊緣》，是為其中第九輯。（書封）

在獲獎後，海漄獲得不少關注，不僅因為他奪得科幻小說界最高榮譽，亦是因為他現實中「打工仔」雙重身份。海漄真名秦舟，1990年出生於湖南湘潭，目前在深圳從事金融行業，他在得獎後採訪中表示自己事實上經常要加班，經常夜晚11點後回家後才能借空閒寫作，得獎後其不少同事以及客戶均在中國社交平台小紅書上對其發表祝賀。

北宋畫師經歷啟發小說

《時空畫師》最初發表於成都八光分文化以及新星出版社推出之科幻小說讀本《銀河邊緣》，是為其中第九輯。作品糅合歷史、科幻和推理，講述在故宮博物院突然異象不斷，警察周寧到該地調查時，遇到一移動幻影，後來更被其附身。後來他產生幻覺出車禍，在昏迷中發現自己是北宋期間宮廷畫師王希孟所投射幻影，具有穿越時空能力，一睹青綠山水名畫《千里江山圖》創作來歷。故事中王希孟由於能夠足不出戶便在不同空間中遊歷，於是可以為宋徽宗畫出《千里江山圖》，後來卻因此陷入朝野爾虞我詐。作品使用雙線敘述，由現代人角度插入古代故事，又從古代人第一人稱講述當時故事。

北宋名畫《千里江山圖》（資料圖片）

海漄在得獎後透露自己最初是在央視節目《國寶檔案》中見到《千里江山圖》，發現根據題跋，王希孟作畫時年僅18歲，而此畫更是他唯一傳世之作。後來翻查典籍，發現他身世迷離，於是嘗試用科幻思維解釋此人作畫經過。這並不是海漄第一次創作「歷史科幻」小說，2019年《血災》以及2020年《龍骸》等作品亦圍繞歷史展開，目前《時空畫師》獲多家影視公司洽談影視化合作，但IP花落誰家則暫時未有定論。