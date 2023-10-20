介乎野貓與家貓之間　舖貓處境反映城市裡人對動物態度｜開卷樂

《舖貓紀》作者陳微喜愛尋訪香港舖貓，並以散文記下這群舖貓在城市的足跡。據陳微的觀察，有不少舖貓都是店主領養或拾獲，當中一些貓兒更曾經遭受人類的不良對待。貓在城市的處境，反映了人對待動物的態度。

文：香港電台開卷樂｜原題：《舖貓紀》 —— 人如何看待城市的舖貓



嬝民認為舖貓可以長時間對著奴才。（Yin Chong）

野貓四海為家，家貓慣於與人同住，舖貓介乎兩者之間，一時在店舖內悠閒自得，一時外出闖蕩，對於主人以外的陌生人毫不抗拒。陳微說，舖貓能夠適應戶外環境，有較強的時間觀念與方向感，外出散步後總能認路回家。因此不少店主以半放養的形式，讓貓隨心地自由活動。〈公園仔〉文中的舖貓「叮叮」和「噹噹」，閒時在藥房打盹，偶爾溜到公園逛逛，「幾千百個路過的人裡，有許多暗自亮起的眼目，緊盯著貓，注視是無形的貓牌。即使貓不自覺走遠了些，不用主人操心，人群中自有街坊走出來，用零食帶貓回家。」這就是一種舖貓與社區的關係。街坊熟悉「叮叮」「噹噹」，店主亦信任社區，慢慢發展為人與貓對這座城市的歸屬感。

當然並不是所有人都愛貓。陳微在〈沉香爐〉寫有小孩踢舖貓作樂，「女人全程看著兒子無端對貓施以暴力，沒有制止或教育，老細趕忙喝止男童，抱走妹妹，玩物被奪走，男童發怒罵老細，女人還是不作反應。」陳微認為一個人對待動物的態度，能夠反映他心腸好壞，如同心中燒的是一爐好香或是壞香。

《舖貓紀》

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



〈竊貓者〉講述偷貓人拐走舖貓的行徑。有店舖的黃貓不止一次被盜，又有偷貓者偷了貓後，在清晨歸還，害那隻黃貓自此恐懼不敢出門。舖貓「豹豹」的家人在若干年前被盜，至此下落不明。陳微問：「偷來的貓，肥肥的肉能填補內心的黑洞嗎？」

也有些人總是打著愛貓的旗號，將自以為是的「愛」強加於貓身上，卻無視了貓與店舖的關係及貓的意願。〈律師信〉介紹了一家麵店的舖貓「大黃」和「妹豬」，年紀老邁的店主從未操心，大黃身內好像安裝了距離偵測器似的，定下了安全邊界，「貓之友抱牠玩，走出二十步，牠開始喵聲響號，再多走十步，喵聲變調，摻和了一絲不安，危險，不可再越界。」有人自以為愛貓，先是以利是企圖游說店主賣貓，做法不果便發律師信控告店主，漠視貓是否想離開牠熟悉的地方，這是扭曲而荒謬的愛。

對主人來說，店舖貓最大的危機可能是有機會走失。（資料圖片）

陳微寫下的一個個舖貓故事，希望讀者反思人與貓的關係。散文中陳微只提及舖貓的名字，寫店舖類型、周遭環境等，卻沒有列明店舖的名字和地址，目的是希望舖貓生活如常，避免受到不必要的打擾。愛舖貓不一定造訪打卡，更絕非要從他人手中奪取，〈沉香爐〉中寫道：「養貓的人就會明白，貓有各自的性情，不要狹窄地說貓應該如何如何做，擺出看透貓的態度，其實一無所知。」

「人的關係輕易變成朽木，變成腐布，輕易便捏碎，完全經不起那些自我感動的堅定誓言。」至於貓，「牠喜與不喜，就明擺著姿態，直白得無可謀算的地步。」〈沉香爐〉如是道，貓明刀明槍的姿態，相比人心難測，可能人與貓相處，對一些人來說更來得自在。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）