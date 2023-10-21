邪教題材易顧此失彼　《隼消防團》如何讓邪教情節耐看？｜湯禎兆

《隼消防團》另人吸引人的脈絡是邪教入侵小鎮的情節，又或是據情節所指，應為購入宗教聖地的策劃（隼為教母得道之處）。與小鎮存亡興衰的主題相若，邪教主題也是日本流行文本的愛用素材，之前N平台的《漂流者》（２１）也曾惹起一陣話題。只不過由於邪教素材自身的神秘性及獵奇色彩濃厚，一不小心往往淪為雷聲大雨點小的作品。

文：湯禎兆｜原題：《隼消防團》的邪教探索



齋藤工《漂流者》（海報）

齋藤工的《漂流者》當然屬表表者之一，延續秋元康一貫的虎頭蛇尾風格，啟播後由女童失蹤、殺人事件乃至國際諜戰及首相命危等話題均侃侃而談，透過齋藤工飾演的海明威帶來無窮的預言教主誘力，結果同樣是草草收場，甚麼也懸而不表，直接讓人等待第二季而收結。又或是如《性徒》（２２）般，借呈現邪教信徒的瘋狂行徑，於是以信徒在沙灘打野戰全裸直錄作招徠，簡言之都是顧此失彼的噱頭之作。

《隼消防團》海報

《隼消防團》劇照

《隼消防團》對「艾維蓋爾騎士團」的刻劃，當然不無粗疏——如何由殺人事件中重生？向媒體舉報為何不足以擊潰早已污名化的對手？但相對來說，由潛入小鎮到收購土地乃至由地下浮面，基本上針對邪教轉型的發展，嘗試採取較具現實性的風格去處理，而非僅抽取譁眾取寵的獵奇效果入手。相對而言，算是同類題材中較為耐看的一作。

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