台灣墾丁音樂節將至　網民翻炒去年粉紅超跑辣妹

每年到了春季，台灣墾丁總吸引著許多年輕人前往，參加那一年一度的流行音樂盛事，浸泡在滿滿的音樂、啤酒、沙灘之中。 2019年台灣墾丁音樂季4月將至，有不少人又興奮的挖出去（2018）年音樂季最受矚目超跑正妹，盼望今年她能再次出場。

在台灣墾丁穿內衣開粉紅R8爆紅的車主，竟是台灣辣模翁子涵。（擷取翁子涵IG、臉書）

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2018年，台灣的墾丁音樂季有輛粉紅跑車出現，其車主獻身更是讓人眼睛為之一亮。據了解，車主是一位有九頭身的正妹，她的身分也因此曝光，原來是23歲的台灣車模翁子涵。

翁子涵去年開著粉紅色超跑，和其他17部車，一起前往南台灣墾丁音樂季。只見她穿著連身上衣和超短熱褲，不吝嗇秀出一雙細長美腿和傲人雙峰，站在愛車前擺出性感撩人的姿勢，充分表現何謂「香車配美人」。

身高172公分、50公斤，擁有34D、24、34的火辣身材超吸睛，而她更大方的脫到只剩黑色蕾絲內衣、內褲。笑說自己「沒帶到半件外套，就乾脆不穿了」她的完美身材跟大方敢秀，讓她一夕爆紅，現在Instagram上已經擁有超過50萬的粉絲追蹤。

此外，翁子涵日前被台灣YouTuber突襲她的豪宅，裡面滿滿精品，更讓主持人擔心東西撞壞賠不起。依視頻顯示，翁子涵不僅是白富美，更被主持人爆料，其實她都會默默的幫助弱勢，甚至還有一長串的捐款紀錄。

不過，仍有許多網民質疑，才23歲的翁子涵，怎麼有這麼雄厚的財力買下這些奢侈品？對此，有自稱經紀公司的「火紅娛樂」澄清，子涵目前是旗下重點栽培藝人之一，去年她上了台灣電視節目後，名聲越來越好，雖然也有很多酸民攻擊，但她都不計較，依然做好自己的工作，發揮能力響應幫忙弱勢。而她本身家裡就有錢的千金，並不是「乾爹」很多，希望網民能夠客觀去評斷。

（綜合報道）