【網絡熱話．拉郎配】佛地魔跟林黛玉拍拖? 　粉絲湊對冷門情侶

日前內地熱門綜藝節目《中餐廳》藝人楊紫，在聊天談及比起戲劇裡的情侶檔，更喜歡「自己湊對」，被封為「嗑冷門CP專業戶」（CP，Coupling，配對），意外引發許多網友的迴響和共鳴，讓微博「冷門CP」近期兩度登上了微博熱搜榜，於此同時是之前網易新聞公布的「B站『拉郎』（硬湊對）視頻最受歡迎CP」排行榜也起引發熱議。 而這個榜單上充滿各種穿越時空、超越地理限制的cp組合，讓人看了瞠目結舌。其中更是由八竿子打不著關係的佛地魔跟林黛玉居然高居榜首，此外也有真實世界人物的配對，但同樣也是令人噴飯，例如相聲演員岳雲鵬和偶像吳亦凡，或是韓國藝人G-dragon和相聲演員賈玲，也有真人和動畫人物的配對，例如演員劉亦菲和《大聖歸來》的孫悟空，在網友創作的文學和影片中，這些冷門cp透過一部部精心剪輯的影片和撰寫的文學，在奇怪的搭配中塑造出意外的和諧和浪漫。

「拉郎配」：佛地魔跟林黛玉也能送作堆

在中國網路這種粉絲硬湊對的情況被稱為「拉郎配」，「拉郎」一詞， 在歷史典故上，是因為古代帝王選秀女，普通百姓避之唯恐不及，因此隨便在路上不問情況就拉來年輕男子和女兒成婚「一語成婚」，後來演變成指涉思想守舊的人，在兒女婚姻上直接硬把沒有感情基礎的青年男女撮合在一起，後來在網路的世界演變為讓在原作中互動很少、甚至是不同作品的角色硬是湊對，也因此出現許多奇葩組合。

林黛玉跟佛地魔的配對有許多支持者。（微博＠喬嘰嘰嘰嘰George）

點開Ｂ站拉郎排行榜其中一部，「伏黛配」（內地翻譯佛地魔為伏地魔）視頻，精心剪輯的視頻配上同人文的故事敘述：

那年他不遠萬里來到東方，想要知道靈魂的秘密。那一年，他初見她，他是傳教士她是深閨大小姐。

在網友剪輯的視頻中，佛地魔和林黛玉跨越時空、地理甚至是語言的障礙而相戀。



意外地是，這樣的視頻收穫滿滿的彈幕留言，「這個腦洞我給100分」，「什麼時候會有寶玉配哈利波特」「林黛玉會說英文嗎? 」「兩人的顏值太配了!」「他們有經過曹雪芹的同意了嗎?」「第一次笑著看，第二次哭著看」，網友反應熱烈，彈幕多達3600多則，「伏黛配」成為拉郎配的最佳代表之一。

根據微博帳號@伏黛CP主頁君透露，「伏黛配」的出現其實是2011年一篇《來自遠方為你葬花》的文出現，開啟了伏黛配這個令人意外的配對。

她瘋瘋癲癲的樣子讓黑魔王心中一顫，卻看到她在轉悠了兩圈之後，一下子跌在了地上……伏地魔並不敢久留，只伸出手一下子把她脖子上的翡翠給搶了下來，這才隱身而去，不敢再留。 《來自遠方為你葬花》

而後在2015年，首次開始在B站出現了伏黛CP相關的視頻，在2016年開始有許多伏黛CP的視頻被剪輯出來，更有播放量破10萬點閱的視頻。2017年一張精美的伏黛CP畫作在內地網絡瘋傳，陸陸續續有伏黛CP的微博主頁、超級話題和百度貼吧。

這張網友製作的伏黛CP圖片在網絡上引發熱烈討論。（微博＠多情的老板）

「我支持的CP一定要結婚」二創世界不怕站錯CP

受夠了電視劇最後自己支持的情侶無法在一起? 在二創的世界裡，不用一定要依循電視劇、電影的劇本設定，被「投餵」特定的CP，在故事既定的情節之外，粉絲透過影片剪輯、同人文書寫同樣可以讓喜歡的兩個人物在「平行時空」廝守終老。在自製的視頻裡，粉絲可以不用接受電視劇跟電影的侷限，實現所有幻想配對。

在科技的進步之下，剪輯軟體非常好上手，每一種CP組合透過巧手剪輯都可以合理化，不擅長剪片的網友可以寫同人文或是製圖，幻想的情侶故事結局可喜可悲，而且都有從小眾變成大眾的可能。

如果看B站的拉郎視頻排行榜，排在第二的是《魔雪奇緣》的Elsa和《五星大聯盟》的冰霜傑克，兩人都有與冰相關的魔法尚且說得通，但是小品演員賈玲和韓流明星Gdragon卻是以大大的違和感收穫100萬的視頻播放量。有彈幕的B站促進更多粉絲討論，更讓還沒入坑的人透過討論「入坑」，是拉郎配成為流行的重要功臣。

Elsa跟Jack兩部不同動畫的角色也被粉絲湊對，這對情侶風靡國內外。（Facebook@elsayjackfrost）

B站成二創平台

而要提到二創，就不得不提他的創作平台。bilibili，全稱為嗶哩嗶哩彈幕網，是內地一個ACG相關的彈幕影片分享網站，2018年更在美國納斯達克（Nasdaq）上市，是中國大陸最出名的ACG（Anime、Comics、Games的合稱）平台之一。

微信公眾號《銀杏財經》曾經出過一篇名為「佛系B站如何出圈」的文章，作者羅桑榆寫道，「十年前一個寂寞的人創造了B站，十年後，千千萬萬個寂寞的人成就了B站。」他分析B站能夠成為二創平台的成功典範在於剛滿十歲的B站永遠做著年輕人的生意，「沒有人永遠年輕，但永遠有人年輕」。

文章分析，2005年，YouTube在的興起帶動了多家內地視頻網站相繼問世，二次元文化圈也由BBS的ACG圈正式進化為視頻ACG圈。過去在ACG視頻圈中A站和B站兩家獨大，但B站透過準確的自我定位在A站內鬥之時擊敗A站。

此外，B站擁有兩個最大的優點：一是視頻無需廣告即可觀看，二是高品質的彈幕。由於B站現在有需要經過測試後才准許用戶成為會員進入，要回答諸如，「德國元首最常去的中國省份是哪個」、「金坷垃的好處都有什麼」使B站會員群體整體素質要高於只需付錢就可以加入的網站，也讓B站的帳號賣到5000人民幣，甚至高級的帳號還有2萬人民幣。

彈幕促進討論，加劇對話題的討論，更塑造許多超越現實、既定限制的故事情節和人物配對，在二創的世界中「作者已死」，一部戲劇、電影跟文學在拍出來後，粉絲有各種腦補的空間，在B站一條條短影片中創造出一個個不同的時空，配對一對對的拉郎CP。