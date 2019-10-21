【PUA‧戀愛培訓班】教男人「溝女上床」　猶如邪教般的把妹指南

近期，內地傳媒揭發，有不法分子打著「戀愛培訓班」的旗號，實際是教人由內到外包裝自己去「騙財騙色」，而且教學導師也會洋洋得意地說明如何才能哄騙女性發生關係。 事實上，這類的騙計行之有年，還因此被網民稱之為PUA（Pick-up Artist）搭訕技巧，也是一種新型態的「精神傳銷」手法，但社會對於它的危害仍然認識不清。

有男性學員稱：學會PUA之後，以前是圍住女神轉，但今日自己變成男神，被女人圍著轉。（VCG）

據陸媒綜合報道，內地市面上目前有近50個PUA組織在公開招生，其中最知名亦自稱「中國泡學文化發源地，主流PUA集中地」的社交網絡「花鎮」，該組織宣稱，已擁有一百多萬的會員，而其單月情感資訊套餐價格，則最高達數十萬人民幣（單位下同）。

針對男性的PUA課程中，第一課往往都是「形象改造」。這背後原理來源於心理學：心理學家們發現，吸引力不光來自於外在，更來自於交流互動過程中一個人體現出的品質。 比如，穿著幹淨、整潔對大多數人來說更容易引起好感，它可能讓人下意識想到良好的經濟條件、社會地位、家庭教養。

不過，PUA課程專注的形象改造，恐怕是更「高端」的追求，總結起來有三個要素：主流審美觀、時尚感和創意、精英元素。三者中，以「菁英元素」最為核心，而「菁英」指的是遊戲規則的制定者和資源的分配者。

PUA的流行，不僅僅流傳於男性，也有女性因此啟蒙。（VCG）

完成自我形象的包裝和溝通技能的包裝後，課程就開始步入「正軌」。在「臭名昭著」的PUA網站「泡學網」裡，不乏那些簡單直接的文章標題：「看懂女生的心思，接下來任你擺布」、「首次搭訕就收號，2天後推倒就是這麼快」、「想脫單不要錯過這10種飢渴的女人」……已然暴露了泡學的「精髓」：前期瞄準目標，中期快速發生關係，後期實現「任意擺布」。

「目標」的挑選尤為重要，那些自卑和內向的女生通常是「首選」。PUA們先對目標百般呵護，用甜言蜜語迷惑對方。而過了「蜜月期」之後，他們又開始對目標進行一系列的「貶低策略」。在泡學裡，「貶低」是一種常用伎倆，有技巧地打壓或貶低，則是PUA們實現控制的通途——讓對方覺得低人一等並不是貶低的最終目的，直戳對方的脆弱、讓對方感到渺小，實現對方在心理上對自己的依賴，這才是貶低的最終目的。

利用一些女性認為「依賴」即愛情的誤解，PUA們由此開始了騙財騙色的勾當。有記者臥底一個名為「享妞軍團」的PUA組織後發現，其主打課程「五步陷阱情感操縱術」的16章節當中，後幾章取名為「瘋狂榨取」、「專屬烙印紋身鼓勵」、「寵物養成術」、「自殺鼓勵」等，學員群還將目標女性稱為「獵物」、得手女性稱為「寵物」，並分享女性私密照片或影片以表示「學費很值」。

PUA本是一種夜店文化，但它傳至中國後變成了一種「騙財騙色指南」。（陳焯煇攝）

在內地，PUA組織學員甚至開始呈現低齡化傾向，其中一個名為「死囚漫步」的組織稱開創「五步陷阱」，即通過五個步驟，一步步為目標女性設置陷阱和心理暗示，最後達成對女性精神控制的目的。報道亦指出，一些PUA組織的廣告甚至直接倡導學員以自我保護意識差的三線城市女性為目標。

事實上，PUA及戀愛技巧培訓等類似組織在港台亦有不少受眾。據台媒報道，台灣戀愛教學培訓班愈發受到歡迎，除傳統的男性吸引培訓外，也有對女性的培訓班，另外還有對同性關係維繫的資訊培訓，培訓多以對外型展示、談吐、社交能力等方面的訓練為主，讓人「被看到」，以及「如何讓人變得有市場」等等。

至於香港，如較有名的「龍震天」，其組織「溝通戀愛工作坊」並不定期發佈總結技巧的文章，包括「曖昧技巧」、「Whatsapp技巧」、感情維繫技巧等。

夜場玩樂令人放鬆，場內不乏年輕女性。（資料圖片）

不過這些「戀愛培訓」雖然有取巧之嫌，但也不向PUA那樣明目張膽地教人謀財害命。有人認為，備受指摘的不良PUA與其他戀愛技巧授課組織應被區分開，教授戀愛技巧無口厚非，而很多市面上的課程讓學員更自信也不失為一件好事。

然而反對者則表示，戀愛應當是自然吸引，這樣使用技巧吸引、維繫的感情幾乎是一種欺騙。尤其，PUA從搭訕技巧變成詐騙入門指南，推動它惡性擴張的，無非是一個「錢」字。而在這逐漸擴大的社交媒體環境，也容易讓PUA們找到目標受眾，讓這種詐騙模式越來越有需求市場。

慶幸的是，兩岸三地有很多輿論已經開始注視著這頭「精神傳銷」怪物，而相關單位也對於這類借助網絡平台傳播資訊的不法分子，開始了一些作為。總歸一句，想透過「技巧」來獲得戀愛關係的人也應該清楚明白：一個人到底處於一種怎樣的兩性關係狀態才會感到幸福，是一生都要修行的功課，遠遠不是報一個情感課程，操縱盡可能多的感情，來得那麼輕易。