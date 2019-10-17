【PUA】不法分子開班教男人如何騙財騙色　內媒踢爆三大招數

「PUA」（Pick-Up Artist） 可被翻譯為「溝女達人」，表面上是協助社交技巧不佳的男性覓得意中人。 但有內地傳媒揭發，有不法分子借此開設的「戀愛培訓班」，實際是教人從內到外包裝自己去騙財騙色，導師會洋洋得意地說明如何才能哄騙女性發生關係。 令人遺憾的是，學員中不乏接受過高等教育的高學歷人士，有博士出身，亦有從英美等國家留學回來的年輕人。

王姓男子自2014年起就在四川成都以化名「浪迹」去經營PUA培訓生意。（影片截圖）

據《澎湃新聞》報道，「戀愛培訓班」的主腦王姓男子，自2014年起就在四川成都以化名「浪迹」去經營PUA培訓生意，先後註冊4間公司。雖然在2017年被多名學起訴，結果法院認定培訓內容違反社會公序良俗，判處要退還學費，而且自2018年起就捲入十多宗教育合同糾紛，甚至在今年6月已有一間公司被吊銷牌照。但剩餘的3間公司，至今依然正常營運。

學員上堂學習如何騙財騙色

暗訪記者報名參加其中一個為期3天的培訓班，第一天的課程是講師要求花費數百元購買一兩套假名牌「裝身」。翌日則是要學員夾錢去包裝各自社交媒體帳號，具體做法是學員換上此前購買的假名牌在室外拍攝硬照，然後學員再夾錢包下某間酒吧輪流拍照，將自身包裝成「高富帥」。其中一名導師聲稱有女性直言正因為包裝得好，才會願意短時間內與他發生關係，「那個妹子說的，就穿這種衣服，這種衣服」。

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至於第3天的「實戰」，講師會先教授如何不經意間與陌生的女性有身體接觸，同時提供一套應對辦法，「就是你跟別人做肢體接觸的時候，你要找到那個臨界點，就她的底線在哪兒」。最後讓學員付費600元（人民幣．下同）至2000元不等到夜店與女性互動，又或讓學員在大街上邀約女性一同到夜店。

3天的課程結束，講師會繼續推銷付費3500元報名另一個課程，又或付費2萬元以擁有終身免費資格，「就是以後我們開的所有線下（課程），你都免費來」，且稱如此才算是加入講師口中所稱的「兄弟會」。事實上，不少學員都願意付錢，認為「資源在這兒。」

講師月入可達10萬，入行先要「百人斬」

對於此類培訓班的真相，一名專門向外界作出舉報的男子阿瀾透露，「浪迹」的培訓班講師月收入可達10萬元。但要成為講師並不容易，其中一個考核標準就是要「百人斬」，意即要先與100名女性發生關係。

阿瀾又指，王某的公開形象都是有志青年、創業等，甚至以曾贏得互聯網公司的獎章。但阿瀾後來發現受害的女性愈來愈多，遂開始收集材料舉報，終成功令以王某為首的十多人被警方拘留、取保候審，未料如今他們又再重操舊業。

（澎湃新聞）