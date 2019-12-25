【歷史探秘】高雄要打造「山海經樂園」？先秦古籍中的海洋神話

台灣2020年總統大選倒數17天，國民黨籍總統參選人韓國瑜曾於2018年九合一地方選舉時表示，要讓迪士尼樂園落腳高雄、帶動商機。不過韓國瑜任高雄市長將屆滿一週年，卻不見迪士尼樂園蹤影，引起各界質疑其政策跳票。 不過，日前高雄市政府與產業界舉行產官學座談會，提出打造「山海經樂園」，力推其成為「東方迪士尼」。

大高雄文觀產業聯盟召集人提議，以《山海經》為發想，希望在高雄打造「東方迪士尼」。圖為清代文人吳任臣所著述的《山海經廣注》。（百度百科）

台灣「大高雄文觀產業聯盟」召集人李勝利與高雄市府經發局、觀光局共同討論，將規劃使用台糖公司的土地打造「高雄－山海經樂園」，以中國先秦古籍《山海經》做為發想，建立一座遊樂園。有承建上海、香港迪士尼樂園經驗的澳門台商聯誼會會長、豪門國際開發公司董事長簡廷在認為，台灣是保存中華文化相對完整的地區，善用優勢與技術將可打造出文化與科技結合的主題樂園，讓具有台灣特色的中華文化走出去。簡廷在表示，可以帶着過去打造上海和香港迪士尼樂園的經驗，推動高雄興建「山海經樂園」，幫助促進經濟發展，吸引國際觀光人流。

打造「山海經樂園」消息傳出後，引起台灣網民熱烈討論：「《山海經》？是要做成鬼屋嗎？」、「《山海經》記載都是妖怪，小朋友都嚇死了」、「會有十八層地獄主題的過山車嗎？」還有網民為在高雄義大遊樂世界抱不平，且認為南投縣溪頭已經有一個妖怪村了，不需要多一個充斥妖魔鬼怪的山海經遊樂園。

或許民眾對《山海經》所記載的九尾狐、身似老虎卻有翅膀的窮奇、怪鳥肥遺等怪物異獸的印象太過深刻，認為《山海經》只是一本記載妖魔鬼怪的「怪書」，而忽略了《山海經》其實還有不少神話故事。事實上，《山海經》是本記載中國上古神話、地理、動植物、礦物、巫術、宗教祭祀、歷史、醫藥、民俗與民族的博物之書。

《山海經》並非只是記載妖魔的書本。（網絡圖片）

於1921年栽種成功，並成為如今台灣民眾餐桌上的主食─蓬萊米，其「蓬萊」二字，就是出自《山海經》的仙山蓬萊。儘管《山海經》對於蓬萊的描述，只有一則 「蓬萊山在海中，大人之市在海中」的記載。但充滿未知與神秘的大海，刺激了古人的想象，因此後世不少文人一一擴充、補足蓬萊的神話，《史記．封禪書》、《列子．湯問》，都有海上仙山蓬萊的神話故事。

《史記》是這麼形容的：「自威、宣、燕昭使人入海求蓬萊、方丈、瀛洲。此三神山者，其傅在渤海中，去人不遠……。蓋嘗有至者，諸僊（仙）人及不死之藥皆在焉。其物禽獸盡白，而黃金銀為宮闕」，說的就是由於戰國時期渤海沿岸的燕國、齊國方士的推廣，使齊威王（公元前356年─前320年在位）、齊宣王（公元前319年─前301年在位）、燕昭王（公元前313年─前279年）都非常熱衷於派人入海尋找神山與不死藥。

圖為後世文人所想象的海上仙山─蓬萊。（維基百科公有領域）

除了蓬萊這座海上神山外，《山海經．東山經》還收錄「姑射山」（射，讀音夜）這座同樣位於海上的仙境：「姑射之山，無草木，多水。又南水行三百里，流沙百里，曰北姑射之山，無草木，多石。又南三百里，曰南姑射之山，無草木，多水。」

而《山海經．海內北經》則寫：「列姑射在海河州中」，另一條則寫：「姑射國在海中，屬列姑射，西南，山環之」，可見姑射群山位在海上。

從《山海經．東山經》的描述，「無草木」卻「多水」又「多石」，「姑射」看來是個荒枯清冷卻暗藏生命力的地方，也帶有大海死亡水域與生命泉源的雙重象徵。《莊子》與《列子》也都有姑射的記載，但描述反而從原本寸草不生的姑射之山，成為純淨、祥和、豐饒與無爭的樂園：

「列姑射山在海河洲中，山中有神人焉。吸風飲露，不食五穀；心如淵泉，形如處女。……日月常明，四時常若，風雨常均，字育常時，年鼓常豐。」從荒蕪卻飽滿生機的海上荒山，到豐盈祥和而封閉的海上樂園，「姑射」形象的轉變，反映古人對大海的看法轉變。

除了蓬萊、姑射兩座海上仙山外，《山海經》也有記載較為原始的海神：「東海之渚中，有神，人面鳥身，珥兩黃蛇，踐兩黃蛇，名曰禺䝞（音瑜國）。黃帝生禺䝞，禺䝞生禺京，禺京處北海，禺䝞處東海，是為海神。」除了東海外，南海、北海、西海都各有一位人面鳥身、以蛇為耳飾與腳踩兩蛇的海神。根據魏晉時期的文學家郭璞（276－324年）的註釋，《山海經》所載的四海之神，其職責在鎮守海陸交界的島嶼。

《精衛填海》可說是從古至今最為知名的中國神話故事之一。（百度百科）

除此之外，與海有關的《山海經》故事，就是小學語文課本里收錄的《精衛填海》，讚揚精衛敢於向大海抗爭，其鍥而不捨的精神也是今日人們的學習典範，乃遠古神話中最知名的故事之一。中華文化博大精深，《山海經》更絕非能夠以「妖怪」二字簡單概括的典籍，與其聚焦在山海經樂園會有多少妖怪設施，不如細細翻閲《山海經》裏的海洋神話，就能找出深藏許久的老祖宗的文化精神，實際應用在現代的文旅活動中，且台灣四面環海，高雄還是台灣重要的海港，或許更能夠以此打造出兼具中華文化與台灣特色的樂園。