【武漢肺炎】上海推行公廁「一客一潔」：有人上廁所就要立即消毒

隨着武漢肺炎疫情持續蔓延，考慮到糞便傳播的可能性，上海公廁亦成為「戰場」，清潔人員被要求做到「一客一潔」：只要有人上廁所，就要立即消毒；即便沒有人如廁，也要每小時消毒1次。

據《澎湃新聞》報道，上海余姚路453公廁一名保潔員高女士介紹，她早上5點上班後，要戴口罩、護目鏡和手套，先把整個公廁消毒、清潔，晚上9點關門前再次消毒、清潔；每次有人來上完廁所，都要再用消毒水噴灑一遍，對廁格垃圾桶、門把手、水喉、坐便器等客人接觸過的地方，都會消毒、擦拭，做到「一客一潔」。

此外，即便沒有人，每隔1個小時也要全面消毒、清潔；男廁廁格取消垃圾桶，女廁廁格的垃圾桶則要套好垃圾袋，還沒裝滿1/4就會紮緊袋口棄置。每日下午1點和晚上9點關門前，公司還會安排工作人員為公廁四周專門進行全方位大消毒。

高女士說，「我在上海做公廁保潔員11年，還是第一次遇到這種情況，自己也有些害怕，會一直不停地消毒、清潔。」她又指，疫情期間，前來上廁所的人明顯減少了，但每天仍有3百多人，此前則有1千多人。

據報道，2月8日，企業復工前夕，為避免因使用公廁引發病毒交叉感染，上海市綠化市容局緊急出台《新型冠狀病毒疫情防控期間公共廁所保潔作業規範》，要求上海各公廁全面升級疫情防控力度，全力以赴做好公廁行業疫情防控。

根據上述規範，男廁廁格要取消垃圾桶，女廁廁格垃圾桶全部套垃圾袋。紙簍內的垃圾超過紙簍容積的1/2後應及時進行清理，收集的垃圾紮緊袋口，投放時消毒。日常保潔期間，公廁管理員應加強對各廁格的巡查，確保便器內外整潔，糞便及尿液不殘留，做到「一客一潔」。

（澎湃新聞）