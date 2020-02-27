新冠肺炎｜首批馳援湖北的神奇醫療隊　30天零感染　珍貴影像曝光

大年初一，首批馳援湖北的醫療隊之一、湖南株洲市中心醫院的15人醫療隊抵達黃岡，發現狀況令人崩潰：黃岡當地醫護人員天天連軸轉，已經支撐不下去，防控不到位，醫護人員陸續被感染，床位緊張，住不進救治點的病人和家屬大哭，防護物資和生活物資都奇缺……株洲市中心醫院醫療隊先是接手了3個條件艱苦的臨時救治點，1月30號，入駐黃岡「小湯山」——大別山區域醫療中心，和其他醫療隊同事一起負責了58張床位，三周裡照顧20多位病人出院。15人的醫療隊，護理組一半以上是男護士，一個月來，實現了全員「零感染」。

編輯：倪蒹葭（一条）

黃岡本來是武漢之外疫情的第二重災區，截至2月25日7時，黃岡新冠肺炎患者治愈出院累計達1659人，佔確診病例總量57.12%。

株洲市中心醫院醫療隊主管護師付艷萍主管護師付艷萍會在工作之餘，用手機拍下同事們的日常視頻傳回株洲，一条電話採訪了付艷萍，並得到授權發布她拍攝的視頻。

「在疾病面前，我們常感到有心無力，但在病人面前，我們就是力量源泉。」

黃岡首批一線醫護人員的30天 點擊瀏覽付艷萍拍攝的珍貴獨家影像及自述↓↓↓

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一個月下來 全員零感染

自述：付艷萍

我們株洲市中心醫院15人的醫療隊是零感染，有一位跟隊的院感老師彭麗華，主管防控這塊。「院感」意思就是醫院內感染，這是壓力非常大的一塊。很多病人其實是在醫院內部感染加重的，醫護人員也是在救助過程中感染上的，怎麼降低這個感染率，就是院感老師的任務。

大年初一到達黃岡之後，我們接手了幾個救治點，當地的醫護覺得我們比較「奇怪」，也比較嚴格。第一個班，是在龍王山救治點，一家老年公寓臨時改造而成，輸液架都不全，直接在牆上釘了釘子掛吊瓶。當地醫務人員已經在陸續收診病人，但防控做得還不夠，院感彭麗華拿到當地醫院的佈局圖，重新規劃、區分污染區和清潔區，進行醫院佈局的施工改造。

1月29日，辦公室接到電話，救治點的一位本地醫生確診感染，他是最早接觸患者的醫生，接完電話，幾個醫生沉默良久。我們當時心裡特別不舒服，哭了好幾次，同行之間的感觸吧，他太辛苦了，工作時間太長，因為沒有人頂替他；我們是第一批到達黃岡的醫療隊，好多當地醫生看到我們真的是眼淚都流下來了，因為已經支撐不下去了。

年初五，院感接到任務，去大別山區域醫療中心進行防控指導，湖南第一批援鄂醫療隊是負責該醫院5樓整層樓，醫院佈局是合理的，有醫務通道和病人通道，在辦公區和病區之間有三個緩衝間，我們將其歸為潛在污染1區、潛在污染2區以及緩衝區，醫護人員怎麼進出入病房，護士怎麼配藥送藥接藥，怎麼穿脫防護服，以及哪個區域要備哪些物品，院感都仔細給出流程，物品一一羅列，生怕少了哪個環節……

從崩潰到全員零感染 看看他們是怎樣做到的（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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我們隊是一個特例 男護士佔了一半多

我們團隊是一個特例，一般出來援助的醫療隊，女護士佔了90%以上，但我們醫療隊9個護士，5個是男護士。我們醫院男護士在湖南省也是數量最多的，派這5位男護士來，是因為他們都從事過重症醫學，郭希是重症醫院副護士長，王嘉銘是重症醫學的專科護士，還有兩位來自手術室的護士，以前也輪訓過重症醫學，最小的男護士歐飛宇，94年出生，他在120院前急救中心工作，以前是重症醫學科的，所以他們都有這方面的工作能力。

醫院覺得我們大老遠出來，背井離鄉，所以也多選擇了一些男孩子，體力耐力要更好一些。男護士是一個弱勢群體，我之前帶過一個護士，他交的女朋友家裡不同意，就因為他是一個男護士，但這次他們起到了至關重要的作用。

ICU的郭希和王嘉銘，有重症監護室的豐富經驗，義不容辭地承擔起危重病人的護理，幫他們翻身，經常要做一些感染危險高的氣道護理等操作。護理一個氣管切開的病人，風險非常高，痰液會濺到身上，他們每天為危重病人吸痰、測量生命體徵，觀察氣道和吸氧情況，治療非常繁重。

上完夜班之後，白天就不用上班，但他們會主動過來搞衛生。

護士界的弱勢群體 卻在疫戰中起了關鍵作用的男護士們（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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護士李銳是手術室神經外科專科組長，他是情商很高特別會表達的男孩子，上班時間緊任務重，他加了病人微信，用休息時間給病人介紹病情，做健康宣教和心理護理，甚至之前南湖醫院的病人，核酸檢測陰性後還給他發信息告訴他結果，感謝他的鼓勵。「根據馬斯洛需求的定義，很多隔離的患者不只是需要食物和治療，也需要交流溝通。所以我工作的時候，也會對他們進行人文護理——交心！」李銳說。

南湖醫院一位82歲李奶奶，因為住院倉促，把手機遺忘在家中，又記不住兒子的電話，情緒非常激動，天天鬧著要出院。李銳知道，李奶奶是對陌生的環境感到孤獨無助，於是他一有時間就去和老奶奶聊天，她有兩個兒子，大兒子在黃岡，在浙江當教授的小兒子更是她這輩子最大的驕傲，這次作為疑似新冠肺炎患者隔離治療好幾天了，又聯繫不上家人，才鬧著要出院。李銳每天去跟她聊天，她不再鬧著要出院，開始配合醫護的治療。

2月2號護理組全員轉戰大別山，李銳臨走前特意交代接手的管床護士要多多關注老奶奶，儘早幫她和家人取得聯繫。來到大別山後，李銳要負責30位患者的護理，仍時常詢問南湖醫院護理過病患的情況。

李銳託付接手的管床護士，多關注老奶奶。（一条授權使用）

鄧建斌是手術室副護士長，他平時要管手術室100多人的排班，派他來也是因為他的統籌管理經驗。他臨行前再三叮囑妻子：「父母年紀大了，就告訴他們醫院臨時加班，不回去過年，支援的事就不要提了。」

在龍王山救治點的第一個班，由於環境不熟悉，物品準備不齊全，亂得讓人崩潰，他當晚回到酒店，憑著記憶畫出病房佈局圖，分配區域管理，增設隔離區物資補充站，標配每個治療車，讓流程順了起來。我們同事生病了，人力不夠的時候，他一個人管兩個人的病人，一天在隔離病房連續工作了10個小時，不吃不喝不上廁所，下班之後我們就問他怎麼樣，他說還好還好，我們都知道肯定很辛苦，一般在隔離病房只能工作4、5個小時。

鄧建斌還主動承擔為病人採咽拭子的工作，採集的時候，病人很容易咳嗽，是職業暴露風險很高的操作，要戴上面罩，達到三級防護。他一天要進行數十次這樣的操作。這一次，他做的事情相對是最多的。在株洲後方的同事看來，他到達黃岡後，在醫院大群裡報了個平安，就消失了。

我們4個女護士，也都是有相關背景，比如陳娜護師在鐘南山院士團隊工作過，她個子特別小，一米五多，防護服穿起來很不合身，行動費力，但也沒有因為這個局限而少做事情。生理期的時候，女性醫護會用尿不濕，衛生巾肯定是不夠的，再貼上暖寶寶，這樣就還好。因為平時在株洲，生理期的時候我也會碰上做纖維支氣管，從早上7點半工作到下午一兩點，不吃不喝不上廁所，所以這方面已經有準備了。

陳娜護師。（一条授權使用）

出來得久了，最大的問題是想家，兒子一年級，特別黏我，每天要輔導作業，爸爸媽媽年紀大了，有高血壓和心髒病，大年三十，我告訴爸爸媽媽報名了支援湖北，我媽媽就哭了，說能不去嗎？我說這就是我們呼吸科的問題呀。看了讚揚我們的文章，我其實感覺有點不好意思，因為我們就是做了本職工作。我唯一期盼的就是大家平安，這場疫情趕快過去，所有的家人團圓。

醫療隊做到零感染的Tips：

1、醫院內區分醫務通道和病人通道，區分污染區和清潔區，如果是集中中央空調通風，病區和辦公區共用一個機組，那一定不要開辦公區空調。

2、保證免疫力，可以吃蛋白粉、打胸腺肽。

3、明確下班後回房間的流程，房間外面放置了兩個櫃子，從外面回來，最外層衣服放在第1個污染區（櫃子），用酒精噴灑，包括鞋子、鞋底這些都要噴；毛衣這一層就放在第2個櫃子；

脫完毛衣，手消毒，開門後再快速手消，把包掛好，用消毒紙巾擦拭門把手。再去洗澡、洗頭，必須要洗半小時以上。

4、隊友之間盡量電話和微信聯繫，單獨在自己房間吃飯。

5、進入隔離病區前，兩兩檢查防護服。進去開始工作後，也不定時看隊友防護服是否有問題。

株洲市中心醫院15名支援湖北黃岡醫療隊隊員：劉毅，梁彥超，譚英徵，熊佳麗，羅細萍，彭麗華，朱娟玲，謝建梅，付艷萍，鄧建斌，李銳，郭希，陳娜，王嘉銘，歐飛宇。（一条授權使用）

特別鳴謝：劉超對此次採訪的幫助

期盼支援湖北抗疫戰鬥的醫護人員早日凱旋，平安歸來。

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