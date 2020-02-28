【新冠肺炎】抗沙士英雄李蘭娟院士73歲再上陣　口罩壓痕照感動人

在這次「震動」全國的抗疫戰爭中，鐘南山院士和李蘭娟院士在隊伍的最前方，揮舞著大旗安定人心。17年前抗擊「非典」他們在，17年後面對「新冠」他們也在！早前李蘭娟院士的一張臉上佈滿深深口罩印痕的照片在網上流傳開來，照片中的73歲的李蘭娟院士摘下口罩後壓痕已經深深嵌進了皮肉裡，印跡和皺紋已然難以分清，整個人看上去彷彿老了10歲，但是她的笑容依然堅定，溫暖中飽含力度的笑容令無數人心疼卻也安心，因為大家看到了「有他們在」！

網上瘋傳的李蘭娟院士口罩壓痕照：

李蘭娟院士的一張臉上佈滿深深口罩印痕的照片在網上流傳開來。（微博@人民日報）

這個從鄉村的「赤腳醫生」一路走到如今「國之棟樑」的巾幗英雄，將她的大半輩子都投入到了熱愛的醫學領域。1947年9月13日，李蘭娟出生在浙江紹興的一個小村子裡，年幼時李蘭娟家中貧困，幾乎一度面臨輟學，但是年紀輕輕的她卻十分爭氣，成績一直是班裡名列前茅，初中時憑著優異的成績被保送到了紹興三中。

之後的李蘭娟也從未曾懈怠，她知道想要改變現狀只有努力讀書，考取高中時她的努力見到了成效，她順利被浙江省杭州市第一中學（現浙江省杭州市高級中學）錄取，高中畢業後她從杭州返回了紹興老家，在當地做起了一名代課老師。

當時代課老師算是一份相對安穩的職業，每個月都能有24元的收入，這一度改善了一家人的生活質量。為了能夠為當地的鄉親們多做點貢獻，在回鄉前李蘭娟曾在浙江省中醫院學習過短短幾個月的針灸，因為時間有限，因此她學習十分刻苦，幾個月的時間就已經把整本醫學經絡書背得滾瓜爛熟。

但除此之外的專業醫療知識卻仍是一竅不通，回鄉之後她一邊教書一邊抽空餘時間為深受腰酸背痛困擾的鄉親們針灸，三個月後大隊籌辦農村合作醫療。因大家都知道她有一手針灸的本事，於是大隊支部書記便想要請她去做赤腳醫生。當時這件事令李蘭娟糾結了許久，因為做代課老師每天能有近8毛錢的收入，而作為一名赤腳醫生，一天才只能有5個工分，相當於只有1毛錢。看著一家人才剛剛過上稍微安穩點的日子，李蘭娟難以開口。

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但是家人懂她對醫學的熱愛，明白她的未來不會止步於一名代課老師，家人的支持和自身的抱負最終使她答應了下來。如今回憶起那段往事李蘭娟院士說道：「對醫學的摯愛，讓我無怨無悔地選擇當赤腳醫生。」

至此，李蘭娟開始正式踏入「醫學的世界」。1970年她被大隊推薦到浙江醫科大學學習，在這裡她開始學起了醫學的基礎，從懵懵懂懂到成為一名初見成果的醫學生。大學畢業後她來到了浙江醫科大學附屬第一醫院擔任主治醫生直至1993年。

這漫長的20年間，她從未停止磨煉自己，其間她到進修班學習英語、在中國丹麥培訓中心學習了兩個月的微生物學、1986年她申請到了人工肝治療重型肝炎的青年科研基金，至此開始進行人工肝技術的研究。

此後她順利研究出獨特有效的人工肝支持系統，此技術後被稱為「李氏人工肝技術」。這項重大醫學研究成果在之後的H7N9防疫過程中起到了舉足輕重的作用，也使得中國在肝病治療上有了重大突破。

1993年李蘭娟擔任浙江醫科大學附屬第一醫院副院長之職，隨後而來的是浙江大學醫學院附屬一院教授、衛生部傳染病重點實驗室副主任、浙江省衛生廳廳長、黨組書記……越來越多的名譽附加到了她的身上，但是至始至終她想要的都只是「成為一名治病救人的醫生」。

此次出征武漢她說：「這場戰役不成功，我們就不撤兵！」為此年逾古稀的她拼到一天只睡3個小時，其餘時間她都在用自己渾身的腦力和體力與疫情爭分奪秒。被記者採訪時她還語調輕鬆地說道「沒問題睡得好，你放心好了」、「其實我身體還是蠻好的」。

可是任誰在每天高強度的工作下，還只休息3個小時都會吃不消，所有人都在關心她的身體時，她最關心的是病人以及該如何戰勝疫情。

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2月20日李蘭娟於上午的8點半，準時抵達呼喊大學人民醫院，並進入ICU病房探視8位新冠肺炎重症患者與他們面對面交流，鼓勵他們堅持下去。她與奮戰在一線的戰士們用自己的血肉之軀全力為我們抵擋病毒，當這些天使們集體摘下口罩的那一刻，我們卻突然發現不知道該用什麼樣的言語才能表示感謝。

許多人戴著口罩一會兒，就覺得勒得耳朵和臉頰生痛，可是一線人員們卻要帶著這些長達8個小時甚至更久，有年輕的護士在脫下裝備之後，連連說自己這個樣子真醜……

年輕護士脫下裝備之後滿臉壓痕。（央視）

但是我想說：你們穿著統一的防護服奔波於前線的身影、你們儘管疲憊仍強打精神忙碌的身影、你們在國家危難時的挺身而出的身影，在人們心中烙下了深深的印記，你們是當之無愧的「男神女神」，我們想要你們好好的，一定平安歸來！

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