【武漢肺炎】網紅遊首爾商務艙得一人　的士司機知他是台灣人後……

台灣新聞
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新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續，目前尚無減弱的跡象。為避免被傳染，許多人減少外出旅遊，也因此重創全球觀光產業。台灣知名YouTuber「Joeman」15日在個人臉書發文分享自己的遊韓經歷，其中最讓人訝異的，是該航班的商務艙中只有他一名旅客。

「成就解除！一個人的商務艙！」Joeman在個人臉書寫道，他表示當天搭乘大韓航空，機上商務艙只有他一名乘客，令他不敢相信。Joeman表示，因為疫情影響，乘客人數少很多，機上許多給乘客使用的物品也都改為拋棄式，也不額外提供毯子跟枕頭。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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Joeman也分享在韓國的經歷，在首爾雖然買的到口罩，但最便宜的一個也要2800韓元（約新台幣73元），而他也抽空到明洞、弘大、首爾塔等較知名的觀光景點，遊客都少了許多，就連首爾塔的纜車，在情人節的晚上都不用排隊。Joeman形容「絕對是他看過最少遊客的一次首爾」。

也因為肺炎疫情，世界各地紛紛出現排華現象。針對這點Joeman指出，可能他運氣比較好，而且去的都是比較大的景點，進出消費都很正常，甚至有人熱情地與他聊天。最多只是碰上計程車司機在得知載到台灣人後，默默將口罩戴上，不過依舊將他帶到目的地，Joeman表示，並沒有感到不友善。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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