武漢解封　攝影師完美捕捉每個感動瞬間　英雄之城終再睜開眼睛

經過了76天，「武漢，回來了」。很多武漢人是第一次走上街頭，感覺自己像春遊一樣自在。在攝影師老白眼裡，武漢是一點點、慢慢甦醒的。直到解封那天，這座擁有兩千萬人口的巨人城市才終於睜開了眼睛。

滯留在武漢的中國台灣導演薛穎穜第一次出門，一大早興奮地要去上街「過早」（吃早飯）。

30多家蔡林記相繼復工，吉慶街的老字號早上8點開門，一個小時就賣出去了400碗熱乾麵。一位老婆婆就坐在街頭，邊吃邊說：「武漢挺過來了。」

攝影師帶你細味武漢解封後每個動人瞬間（點圖繼續閱讀）：

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預約結婚的系統崩潰了

其實早在3月30號，武漢一些商業街就開始營業。但直到這一周，街道上才算陸陸續續真正熱鬧起來。公交地鐵逐漸恢復運營，各類小店也重新開門營業。

支付寶上武漢預約結婚的小程序，因為預約的人太多，系統直接崩潰了。到下午5點，一共有171對新人去武漢的民政局登記結婚。「希望能夠在這個有意義的日子裡，來見證我們兩個人最重要的時刻，」一對新人說。

購物、美食、休閒娛樂、景點、理髮店成為了武漢人搜索熱度最高的五類目的地。在武漢市標誌性步行街楚河漢街、江漢路上，大部分店鋪開始恢復營業。儘管需要排隊測溫掃碼才能入場，但人們依然熱情不減，漢街正在重現往日人氣。

老白說，從前他最喜歡拍空空的城市。他常用盡一切技巧，力求把人拍著越少越好。現在他才發現，摩肩接踵的保成路夜市，人來人往江漢路步行街，車水馬龍中山大道……這些人聲鼎沸、熙來攘往的熱鬧才是一種幸福，一種安心。

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趕在最後一場櫻花凋謝前

老白從小就住在漢口江邊，是正宗的武漢伢。從封城那一天起，他抓住每次去菜市場的機會記錄這座城市。「要說武漢春天的代表是什麼，櫻花應該是最重要的一個。」

早在3月中旬，武漢的櫻花就開遍了櫻園。在櫻花凋落之前，很多人在街邊趕上了最後這一場。武漢江灘大道、櫻園，不少人停駐拍照。

有武漢一線拼搏了兩個月，第一次出門閒逛的醫生，她們在櫻花樹前感嘆：「看看春光感覺很美好，很放鬆。」還有因看望武漢工作的家人而意外滯留的河北母女，她們拍了三百多張照片，說希望記住武漢。老白則覺得只要看見櫻花就渾身充滿力量，「它是那麼燦爛，那麼充滿活力，如同這城市一樣，充滿希望」。

溫暖了無數武漢人心的絕美櫻花（點圖放大瀏覽）：

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景點成了熱門關鍵詞

解封後，「武漢景區」百度搜索上漲120％，這是大家在用行動支持武漢重啟。

國家5A級景區武漢東湖開園。東湖聽濤景區、磨山景區、東湖綠道、武漢植物園和東湖遊船恢復對外開放。遊客只要需戴口罩掃碼測體溫入內。在老白的微博評論下方，有人動情地對著空蕩蕩的黃鶴樓說：「故鄉的黃鶴樓，歷經風雨仍然屹立在蛇山橋頭。」

武漢確實藏著太多風景，值得一去。從曇華林到長江大橋再到戶部巷、江漢路、楚河漢街……家家戶戶升騰著煙火氣。

點圖放大欣賞老白鏡頭下武漢最美麗的風景：

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如今，武漢的夜晚仍然稍顯寂靜、冷清。晚上7點鐘之後，喜歡玩、喜歡夜生活的武漢人也都早早的回家了。老白覺得現在的武漢還沒有完全恢復過來，還需要加強防範。「直到小區不需要綠碼，大家不用再戴口罩，所有的店都可以再開起來，那時武漢才會真正好起來。」

武漢人的大江大湖

武漢素有「九省通衢」之稱。這座具有3500多年歷史的文化名城，一個字來形容就是「大」。光看面積，它約等於8個香港地區、12個新加坡。

老白常形容這座城市「鯤之大，一鍋燉不下」。所以，他拍下這個城市的景觀，往往一張照片根本拍不全，望眼欲穿，望不盡。

這些有氣魄宏大的城市景象，老白希望全世界都能看到它的美麗、大氣（點圖欣賞更多老白的作品）：

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大江大湖也造就了武漢雄闊的城市性格。「武漢人雖然有些急躁，但性格樂觀、爽朗，從來不怕事，沒那麼容易被打趴下，」老白說。

疫情最危急的關頭，鐘南山院士也曾眼含熱淚說到：「武漢是一個英雄的城市，這裡的人民是英雄的人民。這一次的戰疫，定能取勝。」

是的，沒有人天生就是英雄，那些勇敢向前的平凡人，組成了這座英雄之城。

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