【歷史探秘】花鈿委地無人收　唐宋女性的絕代妝容

2020年的古裝劇吹起一陣宋代風！先有王凱、江疏影主演、以宋仁宗（1010－1063年）為主角的《清平樂》，後有劉濤、周渝民擔綱演出的《大宋宮詞》，內容講述宋仁宗之父宋真宗（968－1022年）與劉皇后（969－1033年）之間的愛情故事。不僅帶領觀眾了解北宋兩位皇帝事迹，也能一探大宋風采。

知名演員劉濤在《大宋宮詞》裏飾演劉皇后，其臉上的妝容即是宋代后妃劉形的「珍珠花鈿妝」。（百度百科）

兩部劇都在服飾化妝道具上還原宋代風雅，除此之外，也盡量重現宋代后妃獨有的妝容－「珍珠花鈿妝」，在額頭、鬢角與臉頰上黏有一顆顆的珍珠，展現宋代特有的素雅與低調奢華。而女性會在臉頰、額頭等部位畫上或是貼上圖案的面妝，其實是中國傳統婦女的化妝方式－花鈿的一種。

愛美之心，人人有之，早在先秦時期，婦女就開始在臉上黏貼飾物或是描繪裝飾圖案了，這樣的化妝方式當時稱為「的」或「點的」。目前出土的戰國時期女俑，其臉上就點有梯形狀的三排圓點，學者推測這是早期花鈿的基本樣貌。到了漢代時，也依然能夠看到繪有圓點裝飾的女俑，據東漢訓詁學專著《釋名•釋首飾》記載，婦女會用紅色顏料點在臉上，本是先秦時天子與諸侯之妾在月事來臨時表示不能進御的一種標識，流傳至民間後，成為婦女必備的裝扮之一。

古代婦女多會在臉上描繪圖案，依位置不同，可粗分為：花鈿、額黃、斜紅與面靨。其中以唐代婦女的妝容最為豐富華麗。（微博@央視綜藝國家寶藏）

花鈿一直到魏晉南北朝時期都沒有消失，更在隋唐五代時大為流行。唐代時婦女熱衷於在臉上畫出不同類型的花鈿，當時的化妝順序就可窺其一二：一敷鉛粉、二抹敷脂、三塗額黃、四畫黛眉、五點口脂、六描面靨（在臉頰酒窩處畫上小點）、七貼花鈿。從考古出土的唐代墓室壁畫，也能看到不少女性以花鈿裝飾臉部，甚至整張臉都是大大小小的花鈿。

圖為五代時期婦女流行的打扮，臉上點綴着各式花鈿。（維基百科公有領域）

另外一個常見的妝容，主要裝飾在兩邊太陽穴的位置，稱做「斜紅」或是「曉霞妝」。據五代後蜀詞人張泌在《妝樓記》記載，這樣的化妝技法是從魏文帝曹丕（187－226年）的宮人薛夜來開始的，因她的臉頰不小心撞到屏風，鬢邊血流不止，即便是痊癒後也留下了像是新月般的傷疤，雖然破相，但這個疤痕反而引起宮女們效仿，流行至唐宋。

另一個知名的妝容是在臉頰上的酒窩位置點上小紅點，稱做「面靨」。這個妝飾則與三國時代孫權（182－252年）之子孫和（224－253年）有關。孫和相當寵愛鄧夫人，有次不小心用水晶如意碰傷了她的面頰，儘管抹了藥膏，但藥膏中琥珀太多，使鄧夫人臉上還是留下「赤紅如珠」般的斑點。然而，愈是近看卻愈加美麗，從此蔚為風潮。

上述三種妝容都在唐代大放異彩，宋代婦女也依然習慣用花鈿來裝扮自己，不過宋代的主流化妝風格已與唐代大不相同。詞人晏幾道（1038－1110年）的《菩薩蠻．嬌香淡梁胭脂雪》稱：「嬌香淡梁胭脂雪，愁春細畫彎彎月。花月鏡邊情，淺妝勻未成」，詞句描繪出宋代婦女臉上淺淡的妝容。這是由於理學盛行，不僅改變宋人的生活與思考方式，也連帶改變審美風尚，如文人蘇軾（1037－1101年）曾說：「幽居默處，而觀萬物之變，盡其自然之理」，有了追求自然的思想轉變，導致宋代審美普遍偏向清秀質樸，所以宋代女子妝容極為素雅，儘管仍有額黃、鴉黃（婦女塗額頭的黃粉）、眉黛、紅粉、口脂與花鈿等妝扮，但用色上相當典雅，不如唐代女性豔麗。

圖為傳世的宋仁懷皇后朱氏畫像，臉上的珍珠都按照花鈿、斜紅與面靨的位置黏貼。（維基百科公有領域）

在淡雅的妝扮下，宋代花鈿的樣式不如前代多，但都非常精緻。且宋代后妃命婦們還流行在眉間貼珍珠做為花鈿裝飾，即前述「珍珠花鈿妝」。黏貼珍珠的位置，與唐代的花鈿、斜紅和面靨是相同的。這樣的打扮，可以從后妃命婦的畫像看到。由於珍珠相當稀少，因此在臉上黏貼珍珠的妝扮只流行在后妃之間，元明時期，婦女只有在重大場合才會貼上花鈿，到了清朝，花鈿就從婦女妝扮中消失。

從過去清宮戲《延禧攻略》的熱播，民眾開始注意到清代婦女流行的妝容，如絳脣妝，帶起了仿妝風潮，也讓往後的幾部古裝劇如《長安十二時辰》、《鶴唳華亭》除了專注服飾、道具、禮儀方面的考據外，順帶重現當時婦女流行的打扮，讓觀眾對於過去朝代的流行文化有更多不同層面的印象。