嫦娥五號將開啟「九天攬月」之旅　40多年來首次挖取月球岩石

據國際期刊《自然》（Nature）雜誌11月5日刊文介紹，中國即將於本月24日發射的「嫦娥五號」航天器，將會在月球表面挖起約2公斤的表面物質，並由返回器帶回地球。 文章指，如果任務成功，這將是繼60年代美國和70年代蘇聯的任務以來，再有月球物質返回地球。

這篇文章介紹，嫦娥五號是中國國家航天局（CNSA）領導的一系列日益複雜的月球表面之旅中的最新一次；去年，嫦娥四號首次在月球背面着陸。德國明斯特大學的行星地質學家Carolyn van der Bogert說：「將其提升到下一個水平，並從月球上返回樣本是一項重要的技術能力。」

嫦娥五號將於本月晚些時候在月球著陸。（NASA/SPL）

文章指，嫦娥五號的任務是在月球正面一個以前未曾探索過的區域收集塵埃和碎片，並將其送回地球。月球科學家迫不及待地想要研究新樣本，因為他們可以從中了解到月球的演變。這些物質還可以幫助研究人員更準確地確定火星和水星等行星表面的年代。「着陸點的選擇極為明智。」同樣來自明斯特大學的地質學家Harald Hiesinger說。

文章介紹，嫦娥五號着陸後，將向地下鑽深2米，並伸出機械臂挖起約2公斤的表面物質。這些物質將儲存在上升器中，以便升空。一旦上升器回到月球軌道，樣本將被轉移到返回器上。

此次嫦娥五號的著陸地點，是過往從未探索過的月球風暴洋背部。（Nature/NASA）

歐洲航天局的人類和機械人探索研究協調員James Carpenter說，這次飛行中的會合將是複雜的，「是對未來人類探索的一次很好的演練。」據悉，中國計劃在2030年左右將人送上月球。

隨後，嫦娥五號將返回地球，着陸器將朝內蒙古的四子王旗降落，時間可能在12月初。

文章認為，嫦娥五號樣本可以填補科學家對月球火山活動理解上的一個重要空白。之前美國和蘇聯的月球任務所獲得的岩石表明，月球上的火山活動在35億年前達到頂峰，然後減弱並停止。但對月球表面的觀測發現，某些區域可能含有最近10至20億年前才形成的火山熔岩。如果嫦娥五號的樣本證實這段時間月球仍在活動，將改寫月球的歷史。

研究岩石的成分也能夠獲知究竟是甚麼為這種熱活動提供了這麼久的燃料。「月球很小，所以它的熱引擎應該在很久以前就已經耗盡了。」Neal說。

根據計算隕石坑的方法，月球也是為其他行星測年的重要參考。一般來說，較老的區域有更多和更大的隕石坑，而較年輕的區域則有較少和較小的隕石坑。根據這些相對年齡，再利用月球上的樣本可以得出絕對日期。但8.5億到32億年前這段時間沒有樣本。嫦娥五號可以填補這一空白。

（《自然》雜誌）