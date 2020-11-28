「武林門派」存在嗎　解密中國傳統武術的虛與實（上）

近期中國大陸出現一位自稱「渾元形意太極門掌門人」的馬保國先生屢屢登上熱搜榜，據稱在某視頻網站上，平均每小時網友便會上傳48.5個關於馬保國的影片，平均每分鐘0.8個，足見其爆紅的程度。馬保國在影片中說「年輕人不講武德，回去要好好反思，耗子尾汁（好自為之）」、「二百多斤的英國大力士搬不動我一根手指頭」、「我大意了，沒有閃」等金句，也成為網友製作網路表情包的素材來源。 「馬保國現象」除了體現當前網路世界蓬勃發展與集體創作的創意無限，也反映中國傳統武術與現代格鬥技之間的「較量」，以及人們對武術「門派」的種種迷思。《多維新聞》專訪任教於台北市中山女中的國文科教師林世奇，請他以教拳27年來的經驗分析一般人對網路約架和武術「門派」的錯誤認知。

於2013年上映的電影《一代宗師》，講述詠春拳高手葉問（左二，梁朝偉飾）、「八卦形意門掌門」之女宮二小姐（右二，章子怡飾）與八極拳一線天（右一，張震飾）的故事。不過林世奇強調，歷史上根本不存在這些所謂的「武林門派」。（豆瓣電影）

武俠小說中的「門派」根本不存在！

林世奇表示，武術傳承靠的是師授，但師授是以師徒關係為本，不是以門派為本。就如同教書，只要師生關係存在，就可能發生傳承，並不是非有門派不可。傳授是傳授，「門派」是「門派」，兩者沒有必然的連結。若說這個人教的東西很有特色、很有風格，和別人都不一樣，那頂多就是一套學問、一家之學，以武術來講，這就是拳種，拳種和「門派」仍然是兩回事。

人們在學習時，因著觀念、方法、系統的特殊性，總會形成某個「學派」，像是中國學術史上有今文經、古文經，春秋學裡有《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》，其思想路徑、著重點都不一樣。以武術來說，有形意、有八卦、有太極、有通臂、有少林，其實都只是「拳種」，對應到學術界來說，就是學派。學派當然會有，但不等於「門派」。

當我們使用「門派」一詞時，往往是在武俠小說的影響脈絡下使用，以為它就是一個有所謂門規、有系統、結構森嚴、法度嚴密的組織，這一派是名門正派，那一派是邪門歪道，這一派要清理門戶，那一派要趕盡殺絕，但事實上根本沒有這樣的東西。青城、武當、華山、崑崙、峨嵋……那就是地名，小說家怎麼想像都可以，但非要認假作真，把虛構的「門派」當作歷史，不免妄誕。

孫祿堂（1860—1933年），本名福全，河北省完縣任家疃村（今望都縣東任疃村）人。先後從不同名師習得形意、八卦、太極，創立「孫氏太極」等「孫氏內家拳」體系，有「虎頭少保，天下第一手」的美譽。（百度百科）

只有拳種 沒有「門派」

林世奇指出，一群人跟著老師學，那就是「師承」；他們練這個拳，那就是「拳種」。練形意拳就是練形意拳，並不等於是「形意門」。他也可能練了花拳，又練八卦掌，他並不就是「花拳門」、「八卦門」。人們磕頭拜師，入了師門，那也就是「師門，並不是「門派」，因為他的老師可能教形意拳、八卦掌、氣功、擒拿等諸多功夫，如果是以一個老師為中心發展開來的組織與系統之學，也就形成一個「師門」，但它並不是「門派」。

以大眾熟知的太極拳為例，太極拳就是一個拳種，在它發展的過程裡，因為練習者體驗的不同，又分出了陳氏、楊氏、吳氏、武氏、孫氏五個系統，他們的架子、理路都各不相同，這是拳種的分類。有些人覺得自己的體悟有所不同，可能又有「李氏太極」、「常氏太極」，依此類推，越衍越多。那麼，他們是一個門派嗎？他們各練各的，到後來天差地別，彼此幾乎沒有任何關連，這樣還要叫做「門派」嗎？試問：有太極這個「門派」嗎？當然沒有，只有太極這個「拳種」而已。

重溫馬保國與王慶民比試過程：

+ 9 + 9 + 9

由於武俠小說中的「門派」給人莊嚴神秘、「高大上」的感覺，社會大眾多少會受到這種古氣氤氳、神秘悠遠的氛圍所吸引，只要有人喜歡，就會有人開始「創造歷史」。沒有「太極門」？沒關係，可以自創一個「太極門」！這就可以滿足大家的想像，讓人願意掏錢拜師。換句話說，「門派」這個詞，本來是小說家虛擬的想像，既有市場，後來就成了行銷的賣點。

一般人用「門派」這個詞，也許有時候想說的是師門，有時候想說的是拳種，但因觀念不清，使用「門派」這個詞時，往往帶著許多武俠小說的想像，存有大量的誤解、虛構和幻想，以及無可避免的腦補。所以，要說師門就說師門，要說拳種就說拳種，客觀談學問，儘量避免使用「門派」這種意義含混的詞彙。

武俠小說中的「門派」皆為子虛烏有

金庸武俠小說裡將道教全真派的「北七真」描寫成行走江湖、武功高強的「全真七子」，事實上都只是虛構。與武術有關的只有「中神通」的王重陽（1113—1170年），武舉人出身、真正練過武。但那時候的武舉人練的武，和我們現在想像的完全不同。那是打仗要用的能力，要會騎馬射箭、力量要大，要能舉起沉重的石鎖，並不是武俠小說寫的那些「神功」。王重陽是「北七真」的師父沒錯，但他教的是內丹之術、不是武術，不能混為一談。

至於「天下武功出少林」的河南登封少林寺，林世奇稱少林寺首先發展的是棍，後來才發展出拳術，明朝戚繼光（1528—1588年）《紀效新書．拳經捷要》記錄民間拳法十八家，裡面還沒有少林，所以少林拳的成熟，最早也不過明代。黃宗羲（1610—1695年）《王征南墓誌銘》說：「少林以拳勇名天下，然主於搏人，人亦得以乘之。」因此凡是硬功直進、主於搏人的，往往都泛稱為「少林拳」。其實中國北方拳種（查拳、花拳、洪拳、炮拳、彈腿等）都有自己的傳承，但很難避免互相混同影響，不必獨尊一家。後來少林寺被武俠小說神化、誇大了，所以大家愛說「少林拳」，好像寺中神功蓋世。即使明世宗嘉靖年間戚繼光、俞大猷（1503—1579年）在福建莆田、福清一代抗擊倭寇時，留下當地有少林僧人（南少林）支援軍隊的紀錄，但軍中可能什麼拳都有，不會只有「少林拳」。國難當頭，只要夠熱血，能救國誰都要去，不見得就是一家一派之功。（未完待續）